SOLAtenció, senyores i seDOnyors:
el SOLnúmero que ve a continuaMImció
SImno el fa cap més LAmcirc al món.
REÉs tot un proDOdigi! Passin i LAmvegin
REla dona vesDOtigi!
SOLDe petita, un cul de mal seDOient,
mai SOLamb por d’anar a contraMImcorrent.
SImUna espurna semLAmpre als ulls,
REuna veu tan dolDOça que encara resLAmsona
SOLdintre el cap d’alDOguns.
SOLCom feia anar els homes de corDOcoll!
CaSOLda agost per la Festa MImMajor
SIml’envelat eLAmra ben seu.
RE“Mireu-la com DOballa!”, tothom comenLAmtava,
RE“Déu meu, sembla un DOàngel”.
SOLSi sabéssiu què va viuDOre!
Se’n SOLpodria fer una gran pel·lícula d’acMImció,
SImde fugides i presons, i aLAmquí, poca broma,
REde nens DOque es fan LAmhomes,
SOLde muntanyes i raDOcons.
REMirin-la! No es mou des de DOfa temps.
RENo somriu ni sap de què DOparlem.
REFa molt que ha perdut DOla veu.
REQuina meravella, la dona vesDOtigi.
Passin i LAmvegin!
RESi us plau, aplauDOdeixin.
SOL DO SOL MIm
LAm RE DO
LAm RE DO
SOL
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.