SOLUn pobre pagès tenia una filla;
SOLtenia quinze anys
i enREcara no SOLfila.
SOLTralarà, la, la, ra!
Prim REfila, SOLprim fila.
SOLTralarà, la, la, ra!
Prim REfila i se'n SOLva.
SOLLa nit de Nadal,
que REés nit d'aSOLlegria,
SOLpren filosa i fus,
doREna un tomb per la viSOLla.
SOLTralarà, la, la, ra!
Prim REfila, SOLprim fila.
SOLTralarà, la, la, ra!
Prim REfila i se'n SOLva.
SOLN'encontra el galant.
-REOn aneu, SOLMaria?
SOL-A cal teixidor,
que REen tinc peça urdiSOLda.
SOLTralarà, la, la, ra!
Prim REfila, SOLprim fila.
SOLTralarà, la, la, ra!
Prim REfila i se'n SOLva.
SOL-Quantes canes tens,
forREmosa SOLMaria?
SOL-Les canes que en tinc,
setREze menys quinSOLze.
SOLTralarà, la, la, ra!
Prim REfila, SOLprim fila.
SOLTralarà, la, la, ra!
Prim REfila i se'n SOLva.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.