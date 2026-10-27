La filadora (Acords)

Un pobre pagès tenia una filla

Acords Acords
Populars
SOLUn pobre pagès tenia una filla;
SOLtenia quinze anys
i enREcara no SOLfila.

SOLTralarà, la, la, ra!
Prim REfila, SOLprim fila.
SOLTralarà, la, la, ra!
Prim REfila i se'n SOLva.

SOLLa nit de Nadal,
que REés nit d'aSOLlegria,
SOLpren filosa i fus,
doREna un tomb per la viSOLla.

SOLTralarà, la, la, ra!
Prim REfila, SOLprim fila.
SOLTralarà, la, la, ra!
Prim REfila i se'n SOLva.

SOLN'encontra el galant.
-REOn aneu, SOLMaria?
SOL-A cal teixidor,
que REen tinc peça urdiSOLda.

SOLTralarà, la, la, ra!
Prim REfila, SOLprim fila.
SOLTralarà, la, la, ra!
Prim REfila i se'n SOLva.

SOL-Quantes canes tens,
forREmosa SOLMaria?
SOL-Les canes que en tinc,
setREze menys quinSOLze.

SOLTralarà, la, la, ra!
Prim REfila, SOLprim fila.
SOLTralarà, la, la, ra!
Prim REfila i se'n SOLva.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Separation
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi