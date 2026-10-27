La guitarra (Acords)

Me la van regalar quan em voltaven

Acords Acords
Joan Manuel Serrat
LAmMe la van regalar quan em volREmtaven
SOL7somnis dels meus setze anys,
encara aDOdolesMIcent.
LAmEntre les meves mans que tremoREmlaven,
MIjo vaig prendre ben fort aquell joguet.

LAmVàrem créixer plegats,
jo em vaig fer REmhome;
SOL7ella es va anar espatllant al meu cosDOtat. MI
LAmAra que jo la veig bruta i trenREmcada,
MIme n'adono del molt que l'he LAmestimat.

REmPrimer els aSOL7mics arDOriben.
REmQuan els aSOLmics se'n DOvan,
REmsols queda una guiLAmtarra
MIper fer d'acompaLAmnyant.

REmAra l'aSOL7mor arDOriba.
REmTot just l'aSOLmor se'n DOva.
REmSols queda una guiLAmtarra
MIi el seu cant que ploLAmra.

REmAra sé d'un company SOL7que mai no enDOganya,
REmque quan m'ompli de SOLgoig cantaDO
REmamb mi, LAmamb mi;
MIjo tinc un amic fidel, pobra guitarLAmra,
REmcanta quan SOL7canDOto jo
REmi plora semSOLpre amb DOmi.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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