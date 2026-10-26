La guspira (Acords)

Voleiava a cara o creu

Acords Acords
La Pegatina
la pegatina darle la vuelta
la pegatina darle la vuelta
DO#m

Voleiava a cara o MIcreu
SI→un atSOL#→zar que no era DO#mmeu.
I m'estirava de la MIpell
SI→per eSOL#→vitar-se aquell aDO#mdéu.

M'havia deixat desdibuiMIxat,
SI→m'haviSOL#→a arrossegat al DO#mriu.
Com ella diu, s'ha malcaMIrat
SI→i se SOL#→m'enfada quan li dic DO#mque…

Soc un LAàngel de la MIguarda,
soc perSIsona de DO#mpau.
La calLAma t'encoMImano
i no SIbusco enreDO#mnou.
No imLAporta la maMInera,
trobaSIràs algú DO#mnou.
Sé que aLAquest petó no era per SImi,
era per abans DO#md'ahir.

Pa-LApa, MIpa-ra-ra-SIra, pa-ra-DO#mra-ra!
Pa-LApa, MIpa-ra-SIpa-ra, DO#mpa-ra!
Pa-LApa, MIpa-ra-ra-SIra, pa-ra-DO#mra-ra!
LARa-ra-ra-ra-SIra-ra-ra-DO#mra!

No vull res més que riure MImolt
i viure SI→coses SOL#→amb els DO#mmeus.
No et vull a prop, si no em proMImets
que ho passaSI→ràs igual SOL#→de bé que DO#mjo.

Soc un LAàngel de la MIguarda,
soc perSIsona de DO#mpau.
La calLAma t'encoMImano
i no SIbusco enreDO#mnou.
No imLAporta la maMInera,
trobaSIràs algú DO#mnou.
Sé que aLAquest petó no era per SImi,
era per abans DO#md'ahir.

Pa-LApa, MIpa-ra-ra-SIra, pa-ra-DO#mra-ra!
Pa-LApa, MIpa-ra-SIpa-ra, DO#mpa-ra!
Pa-LApa, MIpa-ra-ra-SIra, pa-ra-DO#mra-ra!
LARa-ra-ra-ra-SIra-ra-ra-DO#mra!

FA#mSé que no esperaves que ho paMIrés,
SIperò jo he de trobar-la DO#mquan no hi és.
FA#mLa meva guspira se m'ha enMIcès
i m'ha dit que torSInés.

Soc un LAàngel de la MIguarda,
soc perSIsona de DO#mpau.
La calLAma t'encoMImano
i no SIbusco enreDO#mnou.
No imLAporta la maMInera,
trobaSIràs algú DO#mnou.
Sé que aLAquest petó no era per SImi,
era per abans DO#md'ahir.

Pa-LApa, MIpa-ra-ra-SIra, pa-ra-DO#mra-ra!
Pa-LApa, MIpa-ra-SIpa-ra, DO#mpa-ra!
Pa-LApa, MIpa-ra-ra-SIra, pa-ra-DO#mra-ra!
LARa-ra-ra-ra-SIra-ra-ra-DO#mra!
Pa-LApa, MIpa-ra-ra-SIra, pa-ra-DO#mra-ra!
Pa-LApa, MIpa-ra-SIpa-ra, DO#mpa-ra!
Pa-LApa, MIpa-ra-ra-SIra, pa-ra-DO#mra-ra!
LARa-ra-ra-ra-SIra-ra-ra-DO#mra!

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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