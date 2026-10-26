Voleiava a cara o MIcreu SI→un atSOL#→zar que no era DO#mmeu. I m'estirava de la MIpell SI→per eSOL#→vitar-se aquell aDO#mdéu.
M'havia deixat desdibuiMIxat, SI→m'haviSOL#→a arrossegat al DO#mriu. Com ella diu, s'ha malcaMIrat SI→i se SOL#→m'enfada quan li dic DO#mque…
Soc un LAàngel de la MIguarda, soc perSIsona de DO#mpau. La calLAma t'encoMImano i no SIbusco enreDO#mnou. No imLAporta la maMInera, trobaSIràs algú DO#mnou. Sé que aLAquest petó no era per SImi, era per abans DO#md'ahir.
No vull res més que riure MImolt i viure SI→coses SOL#→amb els DO#mmeus. No et vull a prop, si no em proMImets que ho passaSI→ràs igual SOL#→de bé que DO#mjo.
Soc un LAàngel de la MIguarda, soc perSIsona de DO#mpau. La calLAma t'encoMImano i no SIbusco enreDO#mnou. No imLAporta la maMInera, trobaSIràs algú DO#mnou. Sé que aLAquest petó no era per SImi, era per abans DO#md'ahir.
FA#mSé que no esperaves que ho paMIrés, SIperò jo he de trobar-la DO#mquan no hi és. FA#mLa meva guspira se m'ha enMIcès i m'ha dit que torSInés.
Soc un LAàngel de la MIguarda, soc perSIsona de DO#mpau. La calLAma t'encoMImano i no SIbusco enreDO#mnou. No imLAporta la maMInera, trobaSIràs algú DO#mnou. Sé que aLAquest petó no era per SImi, era per abans DO#md'ahir.