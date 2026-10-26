FA#mPerò si t'ataLAbalo, siusplau, DO#mdiDO#7gues-ho. FA#mQuan m’embalo, no LAcallo, que ja ho MIsé. LACom has dit que et MIdeies? SOL#I què hi fas en DO#m→un lloc SI→com aLAquest?
FA#mVaig pintar tot el LApis fa quatre DO#mdies. FA#mI els diumenges inLAtento quedar amb MIgent. LAMira, ja són les MIdues... SOL#L’home posa un boDO#m→lero i SI→diu: “MarLAxeu!”. SOL#Tu no deus pas DO#m→conèixer un SI→bar oLAbert?
Tu que ets LAjove, aSOL#m→juda'm FA#m→a troMIbar un LA→lloc on SI→anar a DO#mparar. Anem a LAfora. ASOL#m→juda'm FA#m→a troMIbar la LA→llum que SI→no se'n DO#mva, la LA→llum que SI→no se'n MIva.
FA#mSegur que hi ha LAgent que és com noDO#msalDO#7tres. FA#mÉs, de nit, infiLAnita la ciuMItat. LANo et demano pas MIque entris. SOL#M’és igual si al volDO#m→tant hi ha SI→gent baLAllant SOL#a un volum que no DO#m→deixa SI→ni penLAsar.
Tu que ets LAjove, aSOL#m→juda'm FA#m→a troMIbar un LA→lloc on SI→anar a DO#mparar. Anem a LAfora. ASOL#m→juda'm FA#m→a troMIbar la LA→llum que SI→no se'n DO#mva, la LA→llum que SI→no se'n MIva.