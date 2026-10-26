La llum que no se'n va (Acords)

Però si t'atabalo, siusplau, digues-ho

Acords Acords
Els Amics de les Arts
els amics de les arts un estrany poder
els amics de les arts un estrany poder
MI

FA#mPerò si t'ataLAbalo, siusplau, DO#mdiDO#7gues-ho.
FA#mQuan m’embalo, no LAcallo, que ja ho MIsé.
LACom has dit que et MIdeies?
SOL#I què hi fas en DO#m→un lloc SI→com aLAquest?

FA#mVaig pintar tot el LApis fa quatre DO#mdies.
FA#mI els diumenges inLAtento quedar amb MIgent.
LAMira, ja són les MIdues...
SOL#L’home posa un boDO#m→lero i SI→diu: “MarLAxeu!”.
SOL#Tu no deus pas DO#m→conèixer un SI→bar oLAbert?

Tu que ets LAjove,
aSOL#m→juda'm FA#m→a troMIbar
un LA→lloc on SI→anar a DO#mparar.
Anem a LAfora.
ASOL#m→juda'm FA#m→a troMIbar
la LA→llum que SI→no se'n DO#mva,
la LA→llum que SI→no se'n MIva.

FA#mSegur que hi ha LAgent que és com noDO#msalDO#7tres.
FA#mÉs, de nit, infiLAnita la ciuMItat.
LANo et demano pas MIque entris.
SOL#M’és igual si al volDO#m→tant hi ha SI→gent baLAllant
SOL#a un volum que no DO#m→deixa SI→ni penLAsar.

Tu que ets LAjove,
aSOL#m→juda'm FA#m→a troMIbar
un LA→lloc on SI→anar a DO#mparar.
Anem a LAfora.
ASOL#m→juda'm FA#m→a troMIbar
la LA→llum que SI→no se'n DO#mva,
la LA→llum que SI→no se'n MIva.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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