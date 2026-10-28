SOLLa RE7manta al coll i el cabasset,
mos SOLn'anirem al Postiguet.
La DOmanta al coll i el cabasset,
mos SOLn'aniRE7rem, SOLmos n'anirem al Postiguet.
ArRE7reando a xim-pam-pum.
ArSOLreando a xim-pam-pum.
SOLUna volta passejava
un REguàrdia municipal
SOLpassejant-se per la plaça
REcap SOLamunt i cap avall.
SOLDe la bragueta li faltava
SOL7la manDOçaneta i un botó.
Per SOLallí se li mostrava
don RE7JoaSOLquín, el director.
La RE7manta al coll i el cabasset,
mos SOLn'anirem al Postiguet.
La DOmanta al coll i el cabasset,
mos SOLn'aniRE7rem, SOLmos n'anirem al Postiguet.
ArRE7reando a xim-pam-pum.
ArSOLreando a xim-pam-pum.
SOLUna volta quan tornava
el REtio Pep de l'horta,
SOLes va trobar de casa
REoSOLberta la porta.
SOLPujant per l'escaleta,
SOL7es troDObà un senyoret
que, SOLoberta la bragueta,
li RE7enseSOLnyava el cacauet.
La RE7manta al coll i el cabasset,
mos SOLn'anirem al Postiguet.
La DOmanta al coll i el cabasset,
mos SOLn'aniRE7rem, SOLmos n'anirem al Postiguet.
ArRE7reando a xim-pam-pum.
ArSOLreando a xim-pam-pum.
SOLLes xicotes de Xixona
s'han REcomprat una romana
SOLpa pesar-se les mamelles
REdos SOLvoltes a la setmana.
SOLSi vols que te les pesen,
SOL7posa't DOpanxa cap amunt
i SOLvoràs què polseguera
que RE7t'ix SOLpel forat del cul.
La RE7manta al coll i el cabasset,
mos SOLn'anirem al Postiguet.
La DOmanta al coll i el cabasset,
mos SOLn'aniRE7rem, SOLmos n'anirem al Postiguet.
ArRE7reando a xim-pam-pum.
ArSOLreando a xim-pam-pum.
SOLPer dos quinzets, un puro.
Per REtres, una pipa.
SOLPer quatre, una guitarra.
REPer SOLcinc, una xica.
SOLEl puro, pa fumar.
SOL7La DOpipa, pa lluir.
La SOLguitarra, pa tocar.
I RE7la SOLxica, pa dormir.
La RE7manta al coll i el cabasset,
mos SOLn'anirem al Postiguet.
La DOmanta al coll i el cabasset,
mos SOLn'aniRE7rem, SOLmos n'anirem al Postiguet.
ArRE7reando a xim-pam-pum.
ArSOLreando a xim-pam-pum.
SOLLa barca del pescador
semREpre fa olor de quitrà,
SOLla dona del pescaor
REja SOLsabem quina olor fa.
SOLQuan pregona cada dia
SOL7a tot DOel que veu passar:
«duc SOLfresca la mercancia
pel RE7que SOLla vullga comprar».
La RE7manta al coll i el cabasset,
mos SOLn'anirem al Postiguet.
La DOmanta al coll i el cabasset,
mos SOLn'aniRE7rem, SOLmos n'anirem al Postiguet.
ArRE7reando a xim-pam-pum.
ArSOLreando a xim-pam-pum.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.