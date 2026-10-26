DO SOL REm LAm FA DO SOL
FANo he canviat de nom,
DOperò sí d’etiqueta.
LAmAbans em coneixies,
SOLara potser no.
DOHe perSOLdut REmla LAmpor
a les meves ideFAes.
Sort que vaig enDOtendre
que mai no hi ha un sol desSOLtí.
FAHe fet voDOlar els senSOLtits,
que em FAdespertaven
dels reDOcords feSOLrits.
DOHe he SOLhe! REmHe he LAmhe!
He trobat la meva FAgent,
em miren somDOrient
i res és tan urSOLgent.
DOHe he SOLhe! REmHe he LAmhe!
He trobat la meva FAgent.
Que algú m’aturi DOel temps,
per sempre aquest moSOLment.
FANo he perdut el nord,
FAperò sí les fronteres,
LAmi ja no pertanyo
SOLni a l’adreça del meu nom.
DOHe vinSOLgut REmde LAmlluny
i, sense mirar enreFAre,
he fet el DOcamí
que duia escrit al SOLcor.
FAI he anat troDObant aSOLmics
FAque em completaven
com trosDOsets de SOLmi.
DOHe he SOLhe! REmHe he LAmhe!
He trobat la meva FAgent,
em miren somDOrient
i res és tan urSOLgent.
DOHe he SOLhe! REmHe he LAmhe!
He trobat la meva FAgent.
Que algú m’aturi DOel temps,
per sempre aquest moSOLment.
FA→DO→I SOLhe anat trobant amics,
FA→DO→he SOLanat trobant la meva gent,
FA→DO→com SOLtrossets de mi.
FA→ DO→ SOL
DOHe he SOLhe! REmHe he LAmhe!
He trobat la meva FAgent,
em miren somDOrient
i res és tan urSOLgent.
DOHe he SOLhe! REmHe he LAmhe!
He trobat la meva FAgent.
Que algú m’aturi DOel temps,
per sempre aquest moSOLment.
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