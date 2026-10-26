LANo hi ha rialles, MIsols hi ha LAmplors. FANo hi ha cançons, sols hi ha gemecs. SOLSembla que tot vagi de dol DOen aquest racó mariner. FAA la taverna, els pescadors SOLestan tots muts, no diuen res, FAi les comares, a l'esMIglésia, LAmpreguen per l'avi. FATothom anirà a l'enterrament, SOLtothom dirà: "que DObo que era!" FATothom sabrà parlar-ne bé, SOLpotser algú ploLAmrarà de pena. FAPerò no d'amor, perquè, al vell, SOLd'amor, tan DOsols li'n van donar FAla barca, el DOvent, els aparells, SOLla xarxa, el sol i DOel blau del mar. LAmPerò l'endemà MItot ha canviLAmat, FAcar ningú no pensa en el vell. SOLEls pescadors són a la mar, DOels minyons juguen pel carrer. FAPerò a la platja, plena ahir, SOLsols una barca hi ha restat, DOamb una xarxa que mai MImés LAmno tornarà a besar la mar. FANo MItornarà a besar la LAmmar, MImai LAmmés.