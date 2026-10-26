La mort de l'avi (Acords)

No hi ha rialles, sols hi ha plors

Acords Acords
Joan Manuel Serrat
joan manuel serrat ara que tinc vint anys
joan manuel serrat ara que tinc vint anys
LANo hi ha rialles, MIsols hi ha LAmplors.
FANo hi ha cançons, sols hi ha gemecs.
SOLSembla que tot vagi de dol
DOen aquest racó mariner.
FAA la taverna, els pescadors
SOLestan tots muts, no diuen res,
FAi les comares, a l'esMIglésia,
LAmpreguen per l'avi.
FATothom anirà a l'enterrament,
SOLtothom dirà: "que DObo que era!"
FATothom sabrà parlar-ne bé,
SOLpotser algú ploLAmrarà de pena.
FAPerò no d'amor, perquè, al vell,
SOLd'amor, tan DOsols li'n van donar
FAla barca, el DOvent, els aparells,
SOLla xarxa, el sol i DOel blau del mar.
LAmPerò l'endemà MItot ha canviLAmat,
FAcar ningú no pensa en el vell.
SOLEls pescadors són a la mar,
DOels minyons juguen pel carrer.
FAPerò a la platja, plena ahir,
SOLsols una barca hi ha restat,
DOamb una xarxa que mai MImés
LAmno tornarà a besar la mar.
FANo MItornarà a besar la LAmmar,
MImai LAmmés.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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