La nit sembla que serà nostra (Acords)

Tenim el dia marcat des de fa setmanes

Acords Acords
Els Amics de les Arts
els amics de les arts alla on volia
els amics de les arts alla on volia

La cançó està en tonalitat original; si la transposeu un semitò cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.

FAm→ MI♭→ RE♭ MI♭
FAm RE♭ FAm

FAmTenim el dia marcat des de fa setmanes,
FAmtenim la roba planxada i la ruta clara,
RE♭tenim cangur fins demà a quarts de nou.
FAmLa nit sembla que serà nostra, t’agradi o no.

FAmTenim reserva en un nou restaurant que ho peta,
FAmtenim guardat un a-part, taula amb terrasseta,
RE♭menú de grup, preu tancat, tot inclòs.
FAmLa nit sembla que serà nostra, t’agradi o no.

La FAmnit sembla que serà nostra,
la RE♭nit sembla que serà nostra,
la LA♭nit sembla que serà nostra,
la DOnit sembla que serà nostra.

RE♭El que penseu ens reMI♭llisca tant.
FAmEl que dieu ara que MI♭no ens importa.
RE♭Tenim el hype de les MI♭grans ocasions.
FAmLa nit sembla que serà DOnostra.
RE♭El que penseu ens reMI♭llisca tant.
FAmEl que dieu ara que MI♭no ens importa.
RE♭Tenim el hype de les MI♭grans ocasions.
FAmLa nit sembla que serà DOnostra.

FAmTenim uns asos guardats que tot déu venera,
FAmtenim el feeling, el swing, el know-how i, espera,
RE♭la potra, el duende, la gràcia i el flow.
FAmLa nit sembla que serà nostra.

FAmImitadors, no perdeu el temps,
FAmque el caminar sincronitzat està a l’abast de molt pocs,
RE♭que apareixem i tothom es gira.
FAmSí, sembla que serà nostra, t’agradi o no.

La FAmnit sembla que serà nostra,
la RE♭nit sembla que serà nostra,
la LA♭nit sembla que serà nostra,
la DOnit sembla que serà nostra.

RE♭El que penseu ens reMI♭llisca tant.
FAmEl que dieu ara que MI♭no ens importa.
RE♭Tenim el hype de les MI♭grans ocasions.
FAmLa nit sembla que serà DOnostra.
RE♭El que penseu ens reMI♭llisca tant.
FAmEl que dieu ara que MI♭no ens importa.
RE♭Tenim el hype de les MI♭grans ocasions.
FAmLa nit sembla que serà DOnostra.

RE♭Ara MI♭enFAmtrem MI♭al vostre local i desenfundeu el sarcasme.
RE♭Que MI♭qui FAmens MI♭ha ensenyat a ballar?
RE♭Que MI♭qui FAmno MI♭fa pena, fa panxa.
RE♭PeMI♭FAmés MI♭que no podem ser més lluny…
RE♭No MI♭busFAmquem MI♭el mateix que vosaltres.
RE♭PerMI♭doFAmneu, MI♭que ara el podi ens reclama
RE♭i MI♭d’aFAmquí MI♭no ens baixa ningú.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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