La cançó està en tonalitat original; si la transposeu un semitò cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
FAm→MI♭→RE♭MI♭ FAmRE♭FAm
FAmTenim el dia marcat des de fa setmanes, FAmtenim la roba planxada i la ruta clara, RE♭tenim cangur fins demà a quarts de nou. FAmLa nit sembla que serà nostra, t’agradi o no.
FAmTenim reserva en un nou restaurant que ho peta, FAmtenim guardat un a-part, taula amb terrasseta, RE♭menú de grup, preu tancat, tot inclòs. FAmLa nit sembla que serà nostra, t’agradi o no.
La FAmnit sembla que serà nostra, la RE♭nit sembla que serà nostra, la LA♭nit sembla que serà nostra, la DOnit sembla que serà nostra.
RE♭El que penseu ens reMI♭llisca tant. FAmEl que dieu ara que MI♭no ens importa. RE♭Tenim el hype de les MI♭grans ocasions. FAmLa nit sembla que serà DOnostra. RE♭El que penseu ens reMI♭llisca tant. FAmEl que dieu ara que MI♭no ens importa. RE♭Tenim el hype de les MI♭grans ocasions. FAmLa nit sembla que serà DOnostra.
FAmTenim uns asos guardats que tot déu venera, FAmtenim el feeling, el swing, el know-how i, espera, RE♭la potra, el duende, la gràcia i el flow. FAmLa nit sembla que serà nostra.
FAmImitadors, no perdeu el temps, FAmque el caminar sincronitzat està a l’abast de molt pocs, RE♭que apareixem i tothom es gira. FAmSí, sembla que serà nostra, t’agradi o no.
La FAmnit sembla que serà nostra, la RE♭nit sembla que serà nostra, la LA♭nit sembla que serà nostra, la DOnit sembla que serà nostra.
RE♭El que penseu ens reMI♭llisca tant. FAmEl que dieu ara que MI♭no ens importa. RE♭Tenim el hype de les MI♭grans ocasions. FAmLa nit sembla que serà DOnostra. RE♭El que penseu ens reMI♭llisca tant. FAmEl que dieu ara que MI♭no ens importa. RE♭Tenim el hype de les MI♭grans ocasions. FAmLa nit sembla que serà DOnostra.
RE♭Ara MI♭enFAmtrem MI♭al vostre local i desenfundeu el sarcasme. RE♭Que MI♭qui FAmens MI♭ha ensenyat a ballar? RE♭Que MI♭qui FAmno MI♭fa pena, fa panxa. RE♭PeMI♭rò FAmés MI♭que no podem ser més lluny… RE♭No MI♭busFAmquem MI♭el mateix que vosaltres. RE♭PerMI♭doFAmneu, MI♭que ara el podi ens reclama RE♭i MI♭d’aFAmquí MI♭no ens baixa ningú.