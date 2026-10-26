La noia que s'ha posat a ballar (Acords)

Plou i fa sol. No et faci dol mirar

Acords Acords
Joan Manuel Serrat
joan manuel serrat tal com raja
joan manuel serrat tal com raja
DO FA SOL

DOPlou i fa sol. No et faci FAdol DOmirar:
FAhi ha SOLbruixes que es DOpentinen,
LAmi sargantanes que SOLjuguen a fet DOi a amagar,
FAi prodigis nous de trinca
DOque duu a SOLla mà
DOla noia que s'ha posat a ballar.

Fugida d'un FAanunci de DOvermut.
FAQuin vent l'empeny?
SOLQuina DOveu li canSIta?
LAmQue el món és de MImella,
FAbaDOlladora senSOLse parella.

DOSalta amunt i avall,
SIfa un MImtomb, pica de mans
FAi als quatre SOLvents s'oDObre de caSImes.
LAmAlça al cel les mans i els MImulls
FAcontenSOLta i entregada.
DOSalta amunt i avall,
SIfa un MImtomb, pica de mans
FAi als quaSOLtre vents DOs'obre de cames.

Una noia s'ha FAposat a DOballar
FApel goig de SOLtrempar i DOriure
LAmi perquè comença el SOLtemps que ens queda DOper estimar.
FAArreDOmanga't el SOLcor i deixa-la entrar,
DOla noia que s'ha posat a ballar.

Potser ella és massa FAper al meu poble DOvell
FAde cor SOLfeixuc, manDOcat de paSIraules,
LAmon l'arc de Sant MImMartí
FAmai no DOha esSOLtat rebut així.

DOSalta amunt i avall,
SIfa un MImtomb, pica de mans
FAi als quatre SOLvents s'oDObre de caSImes.
LAmAlça al cel les mans i els MImulls
FAcontenSOLta i entregada.
DOSalta amunt i avall,
SIfa un MImtomb, pica de mans
FAi als quaSOLtre vents DOs'obre de cames.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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