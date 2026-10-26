DOPlou i fa sol. No et faci FAdol DOmirar: FAhi ha SOLbruixes que es DOpentinen, LAmi sargantanes que SOLjuguen a fet DOi a amagar, FAi prodigis nous de trinca DOque duu a SOLla mà DOla noia que s'ha posat a ballar.
Fugida d'un FAanunci de DOvermut. FAQuin vent l'empeny? SOLQuina DOveu li canSIta? LAmQue el món és de MImella, FAbaDOlladora senSOLse parella.
DOSalta amunt i avall, SIfa un MImtomb, pica de mans FAi als quatre SOLvents s'oDObre de caSImes. LAmAlça al cel les mans i els MImulls FAcontenSOLta i entregada. DOSalta amunt i avall, SIfa un MImtomb, pica de mans FAi als quaSOLtre vents DOs'obre de cames.
Una noia s'ha FAposat a DOballar FApel goig de SOLtrempar i DOriure LAmi perquè comença el SOLtemps que ens queda DOper estimar. FAArreDOmanga't el SOLcor i deixa-la entrar, DOla noia que s'ha posat a ballar.
Potser ella és massa FAper al meu poble DOvell FAde cor SOLfeixuc, manDOcat de paSIraules, LAmon l'arc de Sant MImMartí FAmai no DOha esSOLtat rebut així.
DOSalta amunt i avall, SIfa un MImtomb, pica de mans FAi als quatre SOLvents s'oDObre de caSImes. LAmAlça al cel les mans i els MImulls FAcontenSOLta i entregada. DOSalta amunt i avall, SIfa un MImtomb, pica de mans FAi als quaSOLtre vents DOs'obre de cames.