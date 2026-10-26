LAmLa llarga nit de l'hiREmvern MIs'ha encès quan de soLAmtamà…
LAmLa llarga nit de l'hiREmvern MIs'ha encès quan de soLAmtamà.
El roser ha fet una roREmsa FAmés verMImella LAmque la sang.
Darrer sospir de l'esREmtiu. FAPenyora de la bonança. MIOcell que ha LAmcaigut del niu. Festeja amb un raig de REmsol FAarrecerada a un xiprer. MIFas tard LAmo véns massa d'hora, meravellós malenREmtès? FANascuda contra corrent MIdesaLAmfiant les gelades i plantant-li cara al REmvent. FACom una flor de paper, MIno esLAmcoltaràs el zum-zum de les abelles xuclant-REmte FAni escamparàs cap perfum. MIMai no et LAmregalarà el sol la son de les migdiaREmdes FAni els capvespres de juliol. MIPerò aLAmbans no t'escanyin les impacients mans de l'hiREmvern FAla tarda et mira i s'alegra, MIes deLAmtura i es sorprèn amb una petita i REmbreu FA—talment la flor dels teus llavis— MIrosa LAmroja de l'adéu.