La rosa de l'adéu (Acords)

La llarga nit de l'hivern

Acords Acords
Joan Manuel Serrat
joan manuel serrat material sensible
joan manuel serrat material sensible
LAmLa llarga nit de l'hiREmvern
MIs'ha encès quan de soLAmtamà…

LAmLa llarga nit de l'hiREmvern
MIs'ha encès quan de soLAmtamà.

El roser ha fet una roREmsa
FAmés verMImella LAmque la sang.

Darrer sospir de l'esREmtiu.
FAPenyora de la bonança.
MIOcell que ha LAmcaigut del niu.
Festeja amb un raig de REmsol
FAarrecerada a un xiprer.
MIFas tard LAmo véns massa d'hora,
meravellós malenREmtès?
FANascuda contra corrent
MIdesaLAmfiant les gelades
i plantant-li cara al REmvent.
FACom una flor de paper,
MIno esLAmcoltaràs el zum-zum
de les abelles xuclant-REmte
FAni escamparàs cap perfum.
MIMai no et LAmregalarà el sol
la son de les migdiaREmdes
FAni els capvespres de juliol.
MIPerò aLAmbans no t'escanyin les
impacients mans de l'hiREmvern
FAla tarda et mira i s'alegra,
MIes deLAmtura i es sorprèn
amb una petita i REmbreu
FA—talment la flor dels teus llavis—
MIrosa LAmroja de l'adéu.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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