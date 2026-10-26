La taula petita (Acords)

Ens veiem els tres un cop a l’any

Acords Acords
Els Amics de les Arts
Intro: SI♭ MI♭ SI♭ MI♭ x8

SI♭Ens veiem els tres un cop a l’any,
però cada MI♭cop que ho DOmfem,
FAés com si ens haguéssim vist ahir
i sembla MI♭mentiSI♭da.

SI♭El del restaurant, que ja ens coneix,
ve i ens aMI♭braça a DOmtots.
FA“Va, passeu al fons. Us he parat
la taula MI♭petiSI♭ta”.

SI♭m→Ahhh! LA♭→Ahhh! SI♭Ahhh!
SI♭m→Ahhh! LA♭→Ahhh! SI♭Ahhh!

SI♭No hi ha cap més lloc en aquest món
on siguem MI♭tan sinDOmcers.
FAHi ha moments de mal de panxa i tot,
de riure com MI♭boSI♭jos.

SI♭Fent la sobretaula ens allarguem.
L’últim cliMI♭ent se’n DOmva.
FALa mestressa diu: “Es pot fumar.
Va, vinga, què us MI♭poSI♭so?”.

SI♭m→Ahhh! LA♭→Ahhh! SI♭Ahhh!
SI♭m→Ahhh! LA♭→Ahhh! SI♭Ahhh!

I enSI♭m→cara parLA♭→lem de SI♭tu.

SI♭De les coses bones que fa temps
vam descoMI♭brir pleDOmgats.
FADe com sempre en els pitjors moments
hi veies sorMI♭tiSI♭da.

SI♭Sempre un o altre diu: “Senyors,
ho hem de fer MI♭més soDOmvint”.
FAPerò mai no quedem perquè tothom
té la seva MI♭viSI♭da.

SI♭m→Ahhh! LA♭→Ahhh! SI♭Ahhh!
SI♭m→Ahhh! LA♭→Ahhh! SI♭Ahhh!

I enSI♭m→cara parLA♭→lem de SI♭tu.
I enSI♭m→cara parLA♭→lem de SI♭tu.
I enSI♭m→cara parLA♭→lem de SI♭tu.
I enSI♭m→cara parLA♭→lem de SI♭tu.

SI♭Ens veiem els tres un cop a l’any,
però cada MI♭cop que ho DOmfem,
FAés com si ens haguéssim vist ahir
i sembla MI♭mentiSI♭da.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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