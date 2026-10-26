Intro:
SI♭ MI♭ SI♭ MI♭ x8 SI♭Ens veiem els tres un cop a l’any,
però cada
MI♭cop que ho DOmfem, FAés com si ens haguéssim vist ahir
i sembla
MI♭menti SI♭da. SI♭El del restaurant, que ja ens coneix,
ve i ens a
MI♭braça a DOmtots. FA“Va, passeu al fons. Us he parat
la taula
MI♭peti SI♭ta”. SI♭m→Ahhh! LA♭→Ahhh! SI♭Ahhh! SI♭m→Ahhh! LA♭→Ahhh! SI♭Ahhh! SI♭No hi ha cap més lloc en aquest món
on siguem
MI♭tan sin DOmcers. FAHi ha moments de mal de panxa i tot,
de riure com
MI♭bo SI♭jos. SI♭Fent la sobretaula ens allarguem.
L’últim cli
MI♭ent se’n DOmva. FALa mestressa diu: “Es pot fumar.
Va, vinga, què us
MI♭po SI♭so?”. SI♭m→Ahhh! LA♭→Ahhh! SI♭Ahhh! SI♭m→Ahhh! LA♭→Ahhh! SI♭Ahhh!
I en
SI♭m→cara par LA♭→lem de SI♭tu. SI♭De les coses bones que fa temps
vam desco
MI♭brir ple DOmgats. FADe com sempre en els pitjors moments
hi veies sor
MI♭ti SI♭da. SI♭Sempre un o altre diu: “Senyors,
ho hem de fer
MI♭més so DOmvint”. FAPerò mai no quedem perquè tothom
té la seva
MI♭vi SI♭da. SI♭m→Ahhh! LA♭→Ahhh! SI♭Ahhh! SI♭m→Ahhh! LA♭→Ahhh! SI♭Ahhh!
I en
SI♭m→cara par LA♭→lem de SI♭tu.
I en
SI♭m→cara par LA♭→lem de SI♭tu.
I en
SI♭m→cara par LA♭→lem de SI♭tu.
I en
SI♭m→cara par LA♭→lem de SI♭tu. SI♭Ens veiem els tres un cop a l’any,
però cada
MI♭cop que ho DOmfem, FAés com si ens haguéssim vist ahir
i sembla
MI♭menti SI♭da.
però cada
i sembla
ve i ens a
la taula
on siguem
de riure com
L’últim cli
Va, vinga, què us
I en
vam desco
hi veies sor
ho hem de fer
té la seva
I en
I en
I en
I en
però cada
i sembla