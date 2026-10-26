Intro:
SOLm REm MI♭ SI♭
La despertarà el
SOLmvent, d'un cop als fines REmtrons.
És tan llarg i ample el
MI♭llit, i són freds els llen SI♭çols...
Amb els ulls mig tan
DOmcats, buscarà una altra SOLmmà,
sense trobar nin
LA7gú, com ahir, com de SOLmmà.
La seva soledat és el fidel a
REmmant
que coneix el seu
MI♭cos, plec a plec, pam a SI♭pam...
Escoltarà el
DOmmiol d'un gat castrat i SOLmvell,
que en els seus ge
LA7nolls dorm els llargs vespres d'hi SOLmvern.
Hi ha un missal ador
DOmmit RE7damunt la tau SOLmleta
i un got d'aigua mig
RE7buit quan es lleva la SOLmtieta.
Hi ha un missal ador
DOmmit damunt de la tau SOLmleta
i un got d'aigua mig
RE7buit.
Un mirall es
SOLmquerdat que li diu: Ja et fas REmgran.
Com ha passat el
MI♭temps! Com han volat els SI♭anys!
Com somnis de jo
DOmvent pels carrers s'han per SOLmdut!
Com s'arruga la
LA7pell, com s'ensorren els SOLmulls!
La portera al seu pas dibuixarà un som
REmrís
amb l'orgull de qui té algú
MI♭per escalfar-li el SI♭llit.
Com cada dia
DOmel mateix: agafa un auto SOLmbús
per treballar al
LA7despatx d'un advocat gan SOLmdul,
amb qui en un altre
DOmtemps ella es RE7feia l'es SOLmtreta.
D'això en fa tant de
RE7temps que ni ho recorda la SOLmtieta.
Amb qui en un altre
DOmtemps ella es deia l'es SOLmtreta.
D'això en fa tant de
RE7temps ni ho recorda la SOLmtieta.
La que sempre té un plat quan arriba Na
REmdal,
la que no vol nin
MI♭gú si un bon dia pren SI♭mal.
La que no té més
DOmfills que els fills dels seus ger SOLmmans.
La que diu: Tot va
LA7bé. La que diu: Tant se SOLmval.
I el diumenge de rams comprarà al seu fi
REmllol
un palmó llarg i blanc
MI♭i un parell de mit SI♭jons.
I a l'església tots
DOmdos faran com fa el SOLmmossèn,
i lloaran Jesús,
LA7que entra a Jerusa SOLmlem...
Li darà vint du
DOmrets RE7per obrir una lli SOLmbreta:
Cal estalviar di
RE7ners com sempre ha fet SOLmla tieta.
Li darà vint du
DOmrets per obrir una lli SOLmbreta:
Cal estalviar di
RE7ners...
I un dia s'ha de mo
SOLmrir, més o menys com tot REmhom.
Se l'endurà una
MI♭grip cap al forat pro SI♭fund.
Però ella ja haurà pa
DOmgat el nínxol i el SOLmtaüt,
els sals dels cape
LA7llans, les misses de di SOLmfunts.
I les flors que seguiran el seu enterra
REmment,
són coses que so
MI♭vint les oblidem la SI♭gent,
i fan bonic les
DOmflors amb negres draps pen SOLmjant
i al darrere uns
LA7amics, descoberts fa un ins SOLmtant.
I una esquela que
DOmdiu: RE7Ha mort la senyo SOLmreta.
Que descansi en
RE7pau. Amén. I oblidarem la SOLmtieta.
Lara
REmrara MI♭lara SI♭ra DOmra... SOLm LA7 SOLm
La despertarà el
És tan llarg i ample el
Amb els ulls mig tan
sense trobar nin
La seva soledat és el fidel a
que coneix el seu
Escoltarà el
que en els seus ge
Hi ha un missal ador
i un got d'aigua mig
Hi ha un missal ador
i un got d'aigua mig
Un mirall es
Com ha passat el
Com somnis de jo
Com s'arruga la
La portera al seu pas dibuixarà un som
amb l'orgull de qui té algú
Com cada dia
per treballar al
amb qui en un altre
D'això en fa tant de
Amb qui en un altre
D'això en fa tant de
La que sempre té un plat quan arriba Na
la que no vol nin
La que no té més
La que diu: Tot va
I el diumenge de rams comprarà al seu fi
un palmó llarg i blanc
I a l'església tots
i lloaran Jesús,
Li darà vint du
Cal estalviar di
Li darà vint du
Cal estalviar di
I un dia s'ha de mo
Se l'endurà una
Però ella ja haurà pa
els sals dels cape
I les flors que seguiran el seu enterra
són coses que so
i fan bonic les
i al darrere uns
I una esquela que
Que descansi en
Lara