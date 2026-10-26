La tieta (Acords)

La despertarà el vent, d'un cop als finestrons

Acords Acords
Joan Manuel Serrat
joan manuel serrat ara que tinc vint anys
joan manuel serrat ara que tinc vint anys
Intro: SOLm REm MI♭ SI♭

La despertarà el SOLmvent, d'un cop als finesREmtrons.
És tan llarg i ample el MI♭llit, i són freds els llenSI♭çols...
Amb els ulls mig tanDOmcats, buscarà una altra SOLmmà,
sense trobar ninLA7gú, com ahir, com deSOLmmà.

La seva soledat és el fidel aREmmant
que coneix el seu MI♭cos, plec a plec, pam a SI♭pam...
Escoltarà el DOmmiol d'un gat castrat i SOLmvell,
que en els seus geLA7nolls dorm els llargs vespres d'hiSOLmvern.

Hi ha un missal adorDOmmit RE7damunt la tauSOLmleta
i un got d'aigua mig RE7buit quan es lleva la SOLmtieta.
Hi ha un missal adorDOmmit damunt de la tauSOLmleta
i un got d'aigua mig RE7buit.

Un mirall esSOLmquerdat que li diu: Ja et fas REmgran.
Com ha passat el MI♭temps! Com han volat els SI♭anys!
Com somnis de joDOmvent pels carrers s'han perSOLmdut!
Com s'arruga la LA7pell, com s'ensorren els SOLmulls!

La portera al seu pas dibuixarà un somREmrís
amb l'orgull de qui té algú MI♭per escalfar-li el SI♭llit.
Com cada dia DOmel mateix: agafa un autoSOLmbús
per treballar al LA7despatx d'un advocat ganSOLmdul,

amb qui en un altre DOmtemps ella es RE7feia l'esSOLmtreta.
D'això en fa tant de RE7temps que ni ho recorda la SOLmtieta.
Amb qui en un altre DOmtemps ella es deia l'esSOLmtreta.
D'això en fa tant de RE7temps ni ho recorda la SOLmtieta.

La que sempre té un plat quan arriba NaREmdal,
la que no vol ninMI♭gú si un bon dia pren SI♭mal.
La que no té més DOmfills que els fills dels seus gerSOLmmans.
La que diu: Tot va LA7bé. La que diu: Tant se SOLmval.

I el diumenge de rams comprarà al seu fiREmllol
un palmó llarg i blanc MI♭i un parell de mitSI♭jons.
I a l'església tots DOmdos faran com fa el SOLmmossèn,
i lloaran Jesús, LA7que entra a JerusaSOLmlem...

Li darà vint duDOmretsRE7per obrir una lliSOLmbreta:
Cal estalviar diRE7ners com sempre ha fet SOLmla tieta.
Li darà vint duDOmrets per obrir una lliSOLmbreta:
Cal estalviar diRE7ners...

I un dia s'ha de moSOLmrir, més o menys com totREmhom.
Se l'endurà una MI♭grip cap al forat proSI♭fund.
Però ella ja haurà paDOmgat el nínxol i el SOLmtaüt,
els sals dels capeLA7llans, les misses de diSOLmfunts.

I les flors que seguiran el seu enterraREmment,
són coses que soMI♭vint les oblidem la SI♭gent,
i fan bonic les DOmflors amb negres draps penSOLmjant
i al darrere uns LA7amics, descoberts fa un insSOLmtant.

I una esquela que DOmdiu:RE7Ha mort la senyoSOLmreta.
Que descansi en RE7pau. Amén. I oblidarem la SOLmtieta.

LaraREmrara MI♭laraSI♭raDOmra... SOLm LA7 SOLm

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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