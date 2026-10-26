SImNa SOLnaranaREna SOLnarana SImna LAna REna! SImSé SOLque no vull REsaSOLber res SImmés LAde REtu. SImNa SOLnaranaREna SOLnarana SImna! Ara ets tan perLAfecta, ara REtot és pur. SImNa SOLnaranaREna SOLnarana SImna LAna REna! SImSé SOLque no vull REsaSOLber res SImmés LAde REtu. SImNa SOLnaranaREna SOLnarana SImna! Ara ets tan perLAfecta, ara REtot és pur.
Sé que un es SOLdeia Art i que en RESimon era l’arDOtista. RESé que no SOLsabré què fer si mai REvols anar de DOsolista. Les SImcoses… Ai! GauMImdim-les mentre enLAcara puREguem!