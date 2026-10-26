Les coses (Acords)

Na naranana narana na na na!

Acords Acords
Els Amics de les Arts
els amics de les arts un estrany poder
els amics de les arts un estrany poder
SIm SOL RE SOL SIm LA RE

SImNa SOLnaranaREna SOLnarana SImna LAna REna!
SIm SOL RE SOL SIm LA RE Na naranana narana na na na.

Sé que no hi ha SOLdos sin tres
i que REtres sempre són DOmassa.
RESé que vols que ens SOLvagi bé,
però soREvint penses en DOl’altre.
Les SImcoses MImsempre voLAlen el seu REtemps.

SOL RE DO
RE SOL RE

Sé que, com diu SOLel refrany,
Déu aREjuda els matiDOners.
RETu i jo esmorzem a SOLquarts de dotze
perquè esREtigui pels deDOmés.
Les SImcoses al prinMImcipi semLApre van súper REbé.

SOL RE DO
RE SOL RE DO#→ DO→

SImSi poFA#guéssim viure MImconfinats en aFA#questa
gran menSImtida i moFA#rir contents
atraSOLpats aquí, atraLApats aquí.

SImNa SOLnaranaREna SOLnarana SImna LAna REna!
SImSOLque no vull REsaSOLber res SImmés LAde REtu.
SImNa SOLnaranaREna SOLnarana SImna!
Ara ets tan perLAfecta, ara REtot és pur.

Sé que un deia: SOL“No sé res”
i totREhom li deia mesDOtre.
RESé que jo ho SOLsabia tot
i ara REespero a veure què conDOtestes.
Les SImcoses, quan les MImdius tu,
semLAblen tan eviREdents.

SOL RE DO
RE SOL RE DO#→ DO→

SImSi poFA#guéssim segresMImtar aquest riure abFA#surd
que ens fa tan SImlliures i foFA#llar per sempre
amb aSOLquest delit, amb aLAquest delit.

SImNa SOLnaranaREna SOLnarana SImna LAna REna!
SImSOLque no vull REsaSOLber res SImmés LAde REtu.
SImNa SOLnaranaREna SOLnarana SImna!
Ara ets tan perLAfecta, ara REtot és pur.

SIm FA# MIm FA#
SIm FA#
AtraSOLpats aquí, atraLApats aquí.

SImNa SOLnaranaREna SOLnarana SImna LAna REna!
SImSOLque no vull REsaSOLber res SImmés LAde REtu.
SImNa SOLnaranaREna SOLnarana SImna!
Ara ets tan perLAfecta, ara REtot és pur.
SImNa SOLnaranaREna SOLnarana SImna LAna REna!
SImSOLque no vull REsaSOLber res SImmés LAde REtu.
SImNa SOLnaranaREna SOLnarana SImna!
Ara ets tan perLAfecta, ara REtot és pur.

Sé que un es SOLdeia Art
i que en RESimon era l’arDOtista.
RESé que no SOLsabré què fer
si mai REvols anar de DOsolista.
Les SImcoses… Ai! GauMImdim-les
mentre enLAcara puREguem!

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Separation
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi