FA#mHe trobat, del 2010, SIun "M'he enamorat de tu" que SOL#m7mai no va passar de mitja LAtràquea.
FA#mI, de l'any següent, aquell "Es SIpot saber què has fet?" quan em vas SOL#m7dir: "Ara et toca a tu LAdeixar-la".
FA#mDe l'any 2012, crec que els SIdos coincidirem: el gran siSOL#m7lenci a la pregunta del teu LApare, FA#mquan a mig sopar-presentaSIció servint-me el vi, em clava els SOL#m7ulls i em diu: "Així, de LAquè treballes?"
I jo penso: "Soc artista", però soc faDO#mtalista, tinc por que SOL#m7rigui, s'aixequi, se'n FA#mvagi. Faig pur equiliLAbrisme. Dic empreneDO#mdor amb un toc ideaSOL#m7lista. "Que interesFA#m7sant".
FA#mHe descobert un lloc, en un SIracó del pit, l'abocaMIdor del cor, on caLAuen les paraules que triFA#mem no dir, que SImoren just abans de pronunciMIar-les, de pronunciLAar-les.
Del 2014, FA#mhe SItriat un blanc de blancs: arribo a SOL#m7casa i, queda clar: no m'esLAperaMIves.
FA#mNi tu ni aquell paio que no SIduu la part de dalt, que cantusSOL#m7seja a dins la cuina sense haLAver-se'n adonat.
Soc tan idiota que DO#mla paraulota que escoSOL#m7piria, l'aturo, l'emFA#mpasso i encara em foto a riuLAre, dono mitja DO#m7volta, SOL#m7surto cap a fora i aquí no SOL#mha passat FA#m7res.
FA#mHe descobert un lloc, en un SIracó del pit, l'abocaMIdor del cor, on caLAuen les paraules que triFA#mem no dir, que SImoren just abans de pronunciMIar-les, de pronunciLAar-les.
FA#mSISOL#m7LA
Però el meu FA#mtop és l'any dinou: SIcau la nit, li exSOL#m7plico Els tres porquets per enèsima veLAgada.
FA#mI sense preludi ni seSInyal, em deixa anar amb innoSOL#m7cència desarmant: Per què no LAviu aquí la mare?
I FA#m7jo LApenso que si ara un gran DO#mcometa destruís la SOL#m7Terra, m'estalviaFA#m7ria tot aquest LAproblema.
Veu que no me'n DO#msurto i abraçant-me SOL#m7diu: No cal que diguis FA#mres.
FA#mHe descobert un lloc, en un SIracó del pit, l'abocaMIdor del cor, on caLAuen les paraules que triFA#mem no dir, que SImoren just abans de pronunciMIar-les, de pronunciLAar-les.