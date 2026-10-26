Les paraules que triem no dir (Acords)

He trobat, del 2010, un "M'he enamorat de tu"

Acords Acords
Els Amics de les Arts
els amics de les arts les paraules que triem no dir
els amics de les arts les paraules que triem no dir
FA#m SI SOL#m7 LA

FA#mHe trobat, del 2010, SIun "M'he enamorat de tu"
que SOL#m7mai no va passar de mitja LAtràquea.

FA#mI, de l'any següent, aquell "Es SIpot saber què has fet?"
quan em vas SOL#m7dir: "Ara et toca a tu LAdeixar-la".

FA#mDe l'any 2012, crec que els SIdos coincidirem:
el gran siSOL#m7lenci a la pregunta del teu LApare,
FA#mquan a mig sopar-presentaSIció servint-me el vi,
em clava els SOL#m7ulls i em diu: "Així, de LAquè treballes?"

I jo penso: "Soc artista", però soc faDO#mtalista,
tinc por que SOL#m7rigui, s'aixequi, se'n FA#mvagi.
Faig pur equiliLAbrisme.
Dic empreneDO#mdor amb un toc ideaSOL#m7lista.
"Que interesFA#m7sant".

FA#mHe descobert un lloc,
en un SIracó del pit,
l'abocaMIdor del cor,
on caLAuen les paraules que triFA#mem no dir,
que SImoren just abans de pronunciMIar-les, de pronunciLAar-les.

Del 2014, FA#mhe SItriat un blanc de blancs:
arribo a SOL#m7casa i, queda clar: no m'esLAperaMIves.

FA#mNi tu ni aquell paio que no SIduu la part de dalt,
que cantusSOL#m7seja a dins la cuina sense haLAver-se'n adonat.

Soc tan idiota que DO#mla paraulota
que escoSOL#m7piria, l'aturo, l'emFA#mpasso
i encara em foto a riuLAre, dono mitja DO#m7volta,
SOL#m7surto cap a fora i aquí no SOL#mha passat FA#m7res.

FA#mHe descobert un lloc,
en un SIracó del pit,
l'abocaMIdor del cor,
on caLAuen les paraules que triFA#mem no dir,
que SImoren just abans de pronunciMIar-les, de pronunciLAar-les.

FA#m SI SOL#m7 LA

Però el meu FA#mtop és l'any dinou:
SIcau la nit, li exSOL#m7plico Els tres porquets per enèsima veLAgada.

FA#mI sense preludi ni seSInyal, em deixa anar
amb innoSOL#m7cència desarmant: Per què no LAviu aquí la mare?

I FA#m7jo LApenso
que si ara un gran DO#mcometa destruís la SOL#m7Terra,
m'estalviaFA#m7ria tot aquest LAproblema.

Veu que no me'n DO#msurto i abraçant-me SOL#m7diu:
No cal que diguis FA#mres.

FA#mHe descobert un lloc,
en un SIracó del pit,
l'abocaMIdor del cor,
on caLAuen les paraules que triFA#mem no dir,
que SImoren just abans de pronunciMIar-les, de pronunciLAar-les.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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