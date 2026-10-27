Les rondes de vi (Acords)

No vagis a la mar

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No vagis a la mar FA
a encomanar les DOpenes,
no vaLA7gis a la mar, REm
les DOaigües en van FAplenes.
La la rà, la FA7ra la SI♭rà!
La la DOrà, la ra la FArà!

Vora, vora del port FA
hi ha una vella taDOverna,
vora, LA7vora del port, REm
un DObar de maFAla mort.

Una bota de rom FA
i una altra d'aiDOguardent,
una LA7bota de rom REm
i DOmolta olor FAde gent.

No siguis sol a beure FA
ni sol a ruDOmiar,
no siLA7guis sol a beure, REm
que DOel vi et condemFAnarà.

El primer brindis va FA
per companys i comDOpanyes,
el seLA7gon anirà REm
pels DOqui els han crescut FAbanyes.

El tercer libació FA
a la salut dels DOpobres.
No és amb LA7mala intenció REm
deiDOxar al burgès les FAsobres.

Atents, amics, encara FA
al següent got DOde vi:
beneiLA7rem la mare REm
que DOa tots ens va FAparir.

La copa que fa cinc FA
pel gran Pare DONoè,
la coLA7pa que fa sis REm
pels DOdiables del FAcafè.

Quan el sis serà buit, FA
maleirem DOl'infern,
la coLA7pa que fa vuit REm
no DOsé qui deiFAxarem.

El got de comiat FA
el cantarem DOtots junts,
el got LA7de comiat, REm
un DOrèquiem pels FAdifunts.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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