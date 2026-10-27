No vagis a la mar
FA
a encomanar les
DOpenes,
no va
LA7gis a la mar, REm
les
DOaigües en van FAplenes.
La la rà, la
FA7ra la SI♭rà!
La la
DOrà, la ra la FArà!
Vora, vora del port
FA
hi ha una vella ta
DOverna,
vora,
LA7vora del port, REm
un
DObar de ma FAla mort.
Una bota de rom
FA
i una altra d'ai
DOguardent,
una
LA7bota de rom REm
i
DOmolta olor FAde gent.
No siguis sol a beure
FA
ni sol a ru
DOmiar,
no si
LA7guis sol a beure, REm
que
DOel vi et condem FAnarà.
El primer brindis va
FA
per companys i com
DOpanyes,
el se
LA7gon anirà REm
pels
DOqui els han crescut FAbanyes.
El tercer libació
FA
a la salut dels
DOpobres.
No és amb
LA7mala intenció REm
dei
DOxar al burgès les FAsobres.
Atents, amics, encara
FA
al següent got
DOde vi:
benei
LA7rem la mare REm
que
DOa tots ens va FAparir.
La copa que fa cinc
FA
pel gran Pare
DONoè,
la co
LA7pa que fa sis REm
pels
DOdiables del FAcafè.
Quan el sis serà buit,
FA
maleirem
DOl'infern,
la co
LA7pa que fa vuit REm
no
DOsé qui dei FAxarem.
El got de comiat
FA
el cantarem
DOtots junts,
el got
LA7de comiat, REm
un
DOrèquiem pels FAdifunts.
a encomanar les
no va
les
La la rà, la
La la
Vora, vora del port
hi ha una vella ta
vora,
un
Una bota de rom
i una altra d'ai
una
i
No siguis sol a beure
ni sol a ru
no si
que
El primer brindis va
per companys i com
el se
pels
El tercer libació
a la salut dels
No és amb
dei
Atents, amics, encara
al següent got
benei
que
La copa que fa cinc
pel gran Pare
la co
pels
Quan el sis serà buit,
maleirem
la co
no
El got de comiat
el cantarem
el got
un