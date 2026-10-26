La cançó està en tonalitat original; si la transposeu un semitò cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
FAmA la neu algú les va SI♭mllençar, va llençar,
a la DO7neu dues sabates hi FAmha.
Passa un home viu i lleuger el SI♭mpas, lleuger el pas,
passa un DO7home que no les veu FAmpas.
El seLA♭gon, dins MI♭la glaçada DO7nit,
el segon té FAmpressa, enyora el llit.
El terRE♭cer, cec, les ha treDO7pitjat,
el terFAmcer de LA♭res no s'ha aDO7donat.
FAmA la neu algú les va SI♭mllençar, va llençar,
a la DO7neu dues sabates hi FAmha.
Una dona les mira i les SI♭mveu, i les veu,
una doDO7na les veu i no ho FAmcreu.
Un alLA♭tre home MI♭diu: "No són per DO7mi",
un altre hoFAmme de posat molt fi.
Quanta RE♭gent que passa amb l'ull DO7sorrut!
Quanta FAmgent l'esLA♭perança ha DO7perdut!
FAmQuina sort! Hi són quan pasSI♭mso jo, passo jo.
Quina DO7sort! La neu m'ha ofert un FAmdo.
Vaig corrent descalç tots els caSI♭mmins, els camins,
vaig corrent, DO7les prenc amb dits feFAmlins.
Les esLA♭calfo, MI♭fredes són com DO7gel,
les escalfo FAmamb la llum d'un estel.
Oh! MiRE♭racle! Les he somniDO7at tant.
Oh! MiFAmracle! LA♭A la mida DO7em van.
A la neu LA♭tot d'una MI♭m'he fet ric, m'he fet DO7ric,
a la neu hi FAmbuscaré un amic...
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.