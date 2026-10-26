Louisiana i els camps de cotó (Acords)

Diu que ha anat fent el seu aire

Acords Acords
Els Amics de les Arts
els amics de les arts especies per catalogar
els amics de les arts especies per catalogar
Intro: FA LAm FA LAm

FADiu que ha anat FA/SOL→fent el seu LAmaire,
FAque ha fet viFA/SOL→da a mil LAmciutats,
SOLmque ha dormit en SOLm7→llocs que DO7feien feredat
i que tu, FAmare, mai haLA7guessis aproREm7vat. FA
Que esSI♭tà content, que DOtot va bé.
FADiu que està conFA/SOL→tent, que tot LAmva bé.

FAHi ha com unes FA/SOL→coordeLAmnades,
FAdiu que us ho ensenyi, que us FA/SOL→ho posi al GooLAmgle Maps.
FAI diu que un diFA/SOL→a, de pasLAmsada,
FAva fer nit en un poble i FA/SOL→que s’hi va acabar LAmquedant.
FAQue és des d’aFA/SOL→quí, des d’on LAmescriu.
FAQue és des d’aFA/SOL→quí, des d’on LAmescriu.

SI♭Diu que té una FAcasa lluny de REmtot i un quaDO7tre per quatre.
SI♭I quan baixa al poFAble a omplir REmel rebost, sabeu DO7què li passa?
SI♭Que el despatxa un REmavi que li FA→fa penDO→sar en SI♭algú.
MI♭7Que li fa pensar en algú…

FAHa estimat FA/SOL→noies i LAmdones.
FADiu que més d’una li FA/SOL→va fer perdre LAmel nord.
Però SOLmdiu que amb aSOLm7→questes DO7coses, ja se sap,
quan menys t’ho esFAperes és quan LA7tens un cop de REm7sort. FA
I SI♭que estan bé, que els DOhi va bé.
FADiu que estan bé, FA/SOL→que els hi LAmva bé.

SI♭Diu que té una FAfilla de tres REmanys amb els DO7teus ulls, pare.
SI♭Que ell sempre li parFAla en cataREmlà i fot molDO7ta gràcia
SI♭perquè quan la REmposa al llit, hi ha FA→dies DO→que conSI♭fon
MI♭7bona nit i pantalons.

LA♭ DOm7 SOL♭ SI♭m7 x2

FADiu que, vist amb FA/SOL→perspecLAmtiva,
FAté molt clar que aquí no FA/SOL→hagués estat LAmfeliç.
Però recoSOLmneix que això de SOLm7→desapaDO7rèixer tan tranquil,
sense aviFAsar-nos, és marLA7xar amb molt poc esREm7til. FA
I SI♭que amb el temps, que ho DOcura tot,
FAtot s’anirà FA/SOL→posant LAma lloc.

SI♭Diu que des del FAporxo veu un REmcel que no DO7te l’acabes.
SI♭Que a la nit semFApre surt a fuREmmar i pensa DO7en nosaltres.
SI♭I que, per molt REmlluny que estigui, FA→no hem de DO→tenir SI♭por:
MI♭7quan s’hi hagi de ser, hi seSI♭rà,
REmquan s’hi hagi LAmde ser, hi seSOLmrà.

SI♭Diu que un dia hi hem d’aREmnar,
que l’avisem amb LAmtemps, però que té llits de SOLmsobres.
SI♭Diu que un dia hi hem d’aREmnar,
que l’avisem amb LAmtemps, però que té llits de SOLmsobres.
SI♭Diu que un dia hi hem d’aREmnar,
que l’avisem amb LAmtemps, però que té llits de SOLmsobres.
SI♭Diu que un dia hi hem d’aREmnar,
que l’avisem amb LAmtemps, però que té llits de SOLmsobres.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Separation
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi