Intro:
FA LAm FA LAm FADiu que ha anat FA/ SOL→fent el seu LAmaire, FAque ha fet vi FA/ SOL→da a mil LAmciutats, SOLmque ha dormit en SOLm7→llocs que DO7feien feredat
i que tu,
FAmare, mai ha LA7guessis apro REm7vat. FA
Que es
SI♭tà content, que DOtot va bé. FADiu que està con FA/ SOL→tent, que tot LAmva bé. FAHi ha com unes FA/ SOL→coorde LAmnades, FAdiu que us ho ensenyi, que us FA/ SOL→ho posi al Goo LAmgle Maps. FAI diu que un di FA/ SOL→a, de pas LAmsada, FAva fer nit en un poble i FA/ SOL→que s’hi va acabar LAmquedant. FAQue és des d’a FA/ SOL→quí, des d’on LAmescriu. FAQue és des d’a FA/ SOL→quí, des d’on LAmescriu. SI♭Diu que té una FAcasa lluny de REmtot i un qua DO7tre per quatre. SI♭I quan baixa al po FAble a omplir REmel rebost, sabeu DO7què li passa? SI♭Que el despatxa un REmavi que li FA→fa pen DO→sar en SI♭algú. MI♭7Que li fa pensar en algú… FAHa estimat FA/ SOL→noies i LAmdones. FADiu que més d’una li FA/ SOL→va fer perdre LAmel nord.
Però
SOLmdiu que amb a SOLm7→questes DO7coses, ja se sap,
quan menys t’ho es
FAperes és quan LA7tens un cop de REm7sort. FA
I
SI♭que estan bé, que els DOhi va bé. FADiu que estan bé, FA/ SOL→que els hi LAmva bé. SI♭Diu que té una FAfilla de tres REmanys amb els DO7teus ulls, pare. SI♭Que ell sempre li par FAla en cata REmlà i fot mol DO7ta gràcia SI♭perquè quan la REmposa al llit, hi ha FA→dies DO→que con SI♭fon MI♭7bona nit i pantalons. LA♭ DOm7 SOL♭ SI♭m7 x2 FADiu que, vist amb FA/ SOL→perspec LAmtiva, FAté molt clar que aquí no FA/ SOL→hagués estat LAmfeliç.
Però reco
SOLmneix que això de SOLm7→desapa DO7rèixer tan tranquil,
sense avi
FAsar-nos, és mar LA7xar amb molt poc es REm7til. FA
I
SI♭que amb el temps, que ho DOcura tot, FAtot s’anirà FA/ SOL→posant LAma lloc. SI♭Diu que des del FAporxo veu un REmcel que no DO7te l’acabes. SI♭Que a la nit sem FApre surt a fu REmmar i pensa DO7en nosaltres. SI♭I que, per molt REmlluny que estigui, FA→no hem de DO→tenir SI♭por: MI♭7quan s’hi hagi de ser, hi se SI♭rà, REmquan s’hi hagi LAmde ser, hi se SOLmrà. SI♭Diu que un dia hi hem d’a REmnar,
que l’avisem amb
LAmtemps, però que té llits de SOLmsobres. SI♭Diu que un dia hi hem d’a REmnar,
que l’avisem amb
LAmtemps, però que té llits de SOLmsobres. SI♭Diu que un dia hi hem d’a REmnar,
que l’avisem amb
LAmtemps, però que té llits de SOLmsobres. SI♭Diu que un dia hi hem d’a REmnar,
que l’avisem amb
LAmtemps, però que té llits de SOLmsobres.
i que tu,
Que es
Però
quan menys t’ho es
I
Però reco
sense avi
I
que l’avisem amb
que l’avisem amb
que l’avisem amb
que l’avisem amb