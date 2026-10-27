Louisiana o els camps de cotó (Acords)

Diu que ha anat fent al seu aire

Acords Acords
Els Amics De Les Arts
els amics de les arts especies per catalogar
els amics de les arts especies per catalogar
Intro: FA LAm

FA LAm
FADiu que ha anat fent al seu LAmaire,
FAque ha fet vida a mil ciuLAmtats,
REmque ha dormit SOLmen llocs que feDOien feredat
i que tu, FAmare, mai haLAguessis aproREmvat.
Que esSI♭tà content, que DOtot va bé.
Diu que SI♭està content, que DOtot va bé.

FAHi ha com unes coordenades,
LAmdiu que us ho ensenyi, que us ho posi al Google Maps.
FAI diu que un dia, de passada,
LAmva fer nit en un poble i que s'hi va acabar quedant.
REmQue és des d'aquí, des d'on esSOLmcriu.

DODiu que té una casa lluny de tot i un quatre per FAquatre.
I quan baixa al poble a omplir el rebost, sabeu què li SI♭passa?
Que el despatxa un avi que li fa pensar en DOalgú.
Que li fa pensar en algú…

FAHa estimat noies i LAmdones.
FADiu que més d'una li va fer perdre el LAmnord.
REmPerò diu que amb SOLmaquestes coses, ja se DOsap,
quan menys t'ho FAesperes és LAquan tens un cop de REmsort.
I que esSI♭tan bé, que els DOhi va bé.

DODiu que té una filla de tres anys amb els teus ulls, FApare.
Que ell sempre li parla en català i fot molta SI♭gràcia
perquè quan la posa al llit, hi ha dies que confon
DObona nit i pantalons.

FADiu que vist amb perspecLAmtiva
FAté molt clar que aquí no hagués estat feLAmliç.
REmPerò reconeix que això de desaparèixer SOLmtan tranquil, sense aviDOsar-nos,
és marFAxar amb LAmolt poc esREmtil.
I que amb el SI♭temps, que ho cura DOtot,
tot s'anirà SI♭posant a DOlloc.

DODiu que des del porxo veu un cel que no te l'aFAcabes.
Que a la nit sempre surt a fumar i pensa en nosSI♭altres.
I que, per molt lluny que estigui, no hem de tenir por,
DOquan s'hi hagi de ser, hi serà.
Diu que un dia hi hem d'anar, que l'avisem amb temps,
però que té llits de FAsobres.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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