Intro:
FA LAm FA LAm FADiu que ha anat fent al seu LAmaire, FAque ha fet vida a mil ciu LAmtats, REmque ha dormit SOLmen llocs que fe DOien feredat
i que tu,
FAmare, mai ha LAguessis apro REmvat.
Que es
SI♭tà content, que DOtot va bé.
Diu que
SI♭està content, que DOtot va bé. FAHi ha com unes coordenades, LAmdiu que us ho ensenyi, que us ho posi al Google Maps. FAI diu que un dia, de passada, LAmva fer nit en un poble i que s'hi va acabar quedant. REmQue és des d'aquí, des d'on es SOLmcriu. DODiu que té una casa lluny de tot i un quatre per FAquatre.
I quan baixa al poble a omplir el rebost, sabeu què li
SI♭passa?
Que el despatxa un avi que li fa pensar en
DOalgú.
Que li fa pensar en algú…
FAHa estimat noies i LAmdones. FADiu que més d'una li va fer perdre el LAmnord. REmPerò diu que amb SOLmaquestes coses, ja se DOsap,
quan menys t'ho
FAesperes és LAquan tens un cop de REmsort.
I que es
SI♭tan bé, que els DOhi va bé. DODiu que té una filla de tres anys amb els teus ulls, FApare.
Que ell sempre li parla en català i fot molta
SI♭gràcia
perquè quan la posa al llit, hi ha dies que confon
DObona nit i pantalons. FADiu que vist amb perspec LAmtiva FAté molt clar que aquí no hagués estat fe LAmliç. REmPerò reconeix que això de desaparèixer SOLmtan tranquil, sense avi DOsar-nos,
és mar
FAxar amb LAmolt poc es REmtil.
I que amb el
SI♭temps, que ho cura DOtot,
tot s'anirà
SI♭posant a DOlloc. DODiu que des del porxo veu un cel que no te l'a FAcabes.
Que a la nit sempre surt a fumar i pensa en nos
SI♭altres.
I que, per molt lluny que estigui, no hem de tenir por,
DOquan s'hi hagi de ser, hi serà.
Diu que un dia hi hem d'anar, que l'avisem amb temps,
però que té llits de
FAsobres.
i que tu,
Que es
Diu que
I quan baixa al poble a omplir el rebost, sabeu què li
Que el despatxa un avi que li fa pensar en
Que li fa pensar en algú…
quan menys t'ho
I que es
Que ell sempre li parla en català i fot molta
perquè quan la posa al llit, hi ha dies que confon
és mar
I que amb el
tot s'anirà
Que a la nit sempre surt a fumar i pensa en nos
I que, per molt lluny que estigui, no hem de tenir por,
Diu que un dia hi hem d'anar, que l'avisem amb temps,
però que té llits de