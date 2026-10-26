Intro:
MI→ RE#→ RE→ DO
M’he aficio
SOLnat al DOball. FAVaig comen SOLçar per obli DOgar-me a sortir. FAMai he tin SOLgut facili LAmtat pel ritme, però ara DOm’he aficio SOLnat al DOball. SOL
És un
FAmón que tu veus a la DOtele
i dius: “Aquests què
REmfan?”. Però hi ha tota una DOtècnica que DO7s’adquireix amb FAanys d’esforç i disci DOplina,
d’entesa amb el com
REmpany, per lliurar-te a la DOmúsica
dei
SOLxant la ment en DOblanc.
El primer
SOLdia, és DOclar, FAvam fer pa SOLrelles i DOérem senars. FAEl profes SOLsor em va dir: “No LAmse preocupe, DOalguien se a SOLpun DOtará”.
I al cap d’un
FAmes, va entrar una noia DOmaca
que està sola com
REmjo, que mira de
re
DOfer-se d’un so DO7trac inespe FArat que li ha deixat se DOqüeles
que intenta maqui
REmllar a cada pas que DOfa de tango, SOLmambo i txa-txa- DOtxa.
Diumenge
SOLdebu DOtem, FAal pave SOLlló muntem un DOacte senzill. FAAhir a la SOLnit no les te LAmnia totes, DOem va cos SOLtar dor DOmir.
Però a
FAvui m’he vist capaç de DOfer-ho.
Hem fet l’últim as
REmsaig i ens ha quedat
prou
DObé: tothom ens DO7ha felici FAtat. Dempeus, allà aplau DOdint-nos,
companys i profes
REmsor han coincidit a DOdir-nos que hem fet SOLuna evoluci DOó. DO7
I ella,
FAtornant enmig d’un llarg si DOlenci,
m’ha dit que se sent
REma punt per veure’ns
al
DOgun dia, per fer DO7un cine o bere FAnar junts. Pot ser una altra ma DOnera:
tenir al costat al
REmgú, jo que ara pri DOoritzo fer coses,
no
FApensar DOamb tu. MIm DO
M’he aficio
SOLnat al DOball.
M’he aficio
SOLnat al DOball.
M’he aficio
SOLnat al MI→ RE#→ RE→ DOball.
M’he aficio
És un
i dius: “Aquests què
d’entesa amb el com
dei
El primer
I al cap d’un
que està sola com
re
que intenta maqui
Diumenge
Però a
Hem fet l’últim as
prou
companys i profes
I ella,
m’ha dit que se sent
al
tenir al costat al
no
M’he aficio
M’he aficio
M’he aficio