M'he aficionat al ball (Acords)

M’he aficionat al ball

Acords Acords
Els Amics de les Arts
els amics de les arts nomes d entrar hi ha sempre el dinosau
els amics de les arts nomes d entrar hi ha sempre el dinosau
Intro: MI→ RE#→ RE→ DO

M’he aficioSOLnat al DOball.
FAVaig comenSOLçar per obliDOgar-me a sortir.
FAMai he tinSOLgut faciliLAmtat pel ritme, però ara
DOm’he aficioSOLnat al DOball. SOL

És un FAmón que tu veus a la DOtele
i dius: “Aquests què REmfan?”. Però hi ha tota una
DOtècnica que DO7s’adquireix amb FAanys d’esforç i disciDOplina,
d’entesa amb el comREmpany, per lliurar-te a la DOmúsica
deiSOLxant la ment en DOblanc.

El primer SOLdia, és DOclar,
FAvam fer paSOLrelles i DOérem senars.
FAEl profesSOLsor em va dir: “No LAmse preocupe,
DOalguien se aSOLpunDOtará”.

I al cap d’un FAmes, va entrar una noia DOmaca
que està sola com REmjo, que mira de
reDOfer-se d’un soDO7trac inespeFArat que li ha deixat seDOqüeles
que intenta maquiREmllar a cada pas que DOfa de tango,
SOLmambo i txa-txa-DOtxa.

Diumenge SOLdebuDOtem,
FAal paveSOLlló muntem un DOacte senzill.
FAAhir a la SOLnit no les teLAmnia totes,
DOem va cosSOLtar dorDOmir.

Però aFAvui m’he vist capaç de DOfer-ho.
Hem fet l’últim asREmsaig i ens ha quedat
prou DObé: tothom ens DO7ha feliciFAtat. Dempeus, allà aplauDOdint-nos,
companys i profesREmsor han coincidit a DOdir-nos que hem fet
SOLuna evoluciDOó. DO7

I ella, FAtornant enmig d’un llarg siDOlenci,
m’ha dit que se sent REma punt per veure’ns
alDOgun dia, per fer DO7un cine o bereFAnar junts. Pot ser una altra maDOnera:
tenir al costat alREmgú, jo que ara priDOoritzo fer coses,
no FApensar DOamb tu.

MIm DO

M’he aficioSOLnat al DOball.
M’he aficioSOLnat al DOball.
M’he aficioSOLnat al MI→RE#→RE→DOball.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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