Mare Lola (Acords)

Quan el carrer dorm i el sol

Acords Acords
Joan Manuel Serrat
"Serrat 4", de Joan Manuel Serrat
"Serrat 4", de Joan Manuel Serrat
DOQuan el carrer dorm i el SOLsol
FAno ha alçat encara el vol,
SOLmare Lola
DOja camina amunt i aSOLvall,
FAamb el darrer badall
SOLa la gola,
DOfent l'esmorzar per al maSOLrit,
FAtraient els fills del llit
DOperquè vagin a escola.
FAComença el dia per a ella i el DOsol
FAno ha alçat encara el SOLvol.

FACal fer molts números,
DOcal tenir memòria
FAper arribar a fi de DOmes. DO7
FAPer a mare Lola
DOningú escriu la història,
FAés poca cosa, quasi SOLres.
FAGuaita els arbres del pasDOseig DO7
FAmentre s'omple el safareig.
FAMare Lola...
DOAi! Si per un moment pogués,
FAni fer ni pensar DOres, DO7
FAi anar-se'n sola.
DOPerò el seu somni sempre es perd
FAamunt pel celoSOLbert,
FAdeixant-li un munt de roDOba, DO7
FAmentre la gent camina pel passeig
DOi es va omplint el safareig.
FACal fer molts números,
DOcal tenir memòria
FAper arribar a fi de DOmes. DO7
FAPer a mare Lola
DOningú escriu la història,
FAés poca cosa, quasi SOLres.
FAQuan el carrer dorm i el DOsol DO7
FAja ha amagat el seu vol,
FAmare Lola
s'eixuga per fi les DOmans; DO7
FAja dormen els infants.
FAI mare Lola
DOes despulla als peus del llit;
FAella sap que el maDOrit DO7
FAjeu i espera la dona.
DOSi Déu vol, demà tot anirà millor,
FAtot li està bé. PeSOLrò...
FATot li està bé,
DOperò...

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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