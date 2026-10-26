DOQuan el carrer dorm i el SOLsol FAno ha alçat encara el vol, SOLmare Lola DOja camina amunt i aSOLvall, FAamb el darrer badall SOLa la gola, DOfent l'esmorzar per al maSOLrit, FAtraient els fills del llit DOperquè vagin a escola. FAComença el dia per a ella i el DOsol FAno ha alçat encara el SOLvol.
FACal fer molts números, DOcal tenir memòria FAper arribar a fi de DOmes. DO7 FAPer a mare Lola DOningú escriu la història, FAés poca cosa, quasi SOLres. FAGuaita els arbres del pasDOseig DO7 FAmentre s'omple el safareig. FAMare Lola... DOAi! Si per un moment pogués, FAni fer ni pensar DOres, DO7 FAi anar-se'n sola. DOPerò el seu somni sempre es perd FAamunt pel celoSOLbert, FAdeixant-li un munt de roDOba, DO7 FAmentre la gent camina pel passeig DOi es va omplint el safareig. FACal fer molts números, DOcal tenir memòria FAper arribar a fi de DOmes. DO7 FAPer a mare Lola DOningú escriu la història, FAés poca cosa, quasi SOLres. FAQuan el carrer dorm i el DOsol DO7 FAja ha amagat el seu vol, FAmare Lola s'eixuga per fi les DOmans; DO7 FAja dormen els infants. FAI mare Lola DOes despulla als peus del llit; FAella sap que el maDOrit DO7 FAjeu i espera la dona. DOSi Déu vol, demà tot anirà millor, FAtot li està bé. PeSOLrò... FATot li està bé, DOperò...