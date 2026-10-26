Me'n vaig a peu (Acords)

Cal oblidar la teulada vermella i la finestra amb flors

Acords Acords
Joan Manuel Serrat
joan manuel serrat ara que tinc vint anys
joan manuel serrat ara que tinc vint anys
Intro: LAm SOL FA MI x2

LAmCal oblidar la teuSOLlada vermellaFAi la finestra amb MIflors,
LAml'escala fosca i la SOLimatge vella que FAs'amagava en un raMIcó.
LAmI el llit de fusta neSOLgra i foradaFAda, i els teus llençols tan MInets
LAmi l'arribar suau SOLd'una matinada, FAque et desperta més MIvell.

Però LAmno vull que els teus ulls SOLplorin: digue'm aFA→MIdéu,
LAmque el camí fa puSOL→jada i MI→me'n vaig a LAmpeu.

SOL FA MI

LAmCal dir adéu a la SOLporta que es tancaFAi no hem volgut tanMIcar.
LAmCal omplir el pit i cantar SOLuna tonada si el FAfred de fora et fa tremoMIlar.
LAmCal no escoltar aSOLquest gos que ara borFAda lligat en un pal MIsec,
LAmi oblidar tot d'uSOLna la teva imatge FAi aquest petit inMIdret.

Però LAmno vull que els teus ulls SOLplorin: digue'm aFA→MIdéu,
LAmque el camí fa puSOL→jada i MI→me'n vaig a LAmpeu.

SOL FA MI

LAmCal carregar la guiSOLtarra a l'esqueFAna i tornar a fer el caMImí,
LAmque un vespre gris, SOLremuntant la caFArena, em va dur fins aMIquí.
LAmLes ones han d'esSOLborrar les petjaFAdes que deixo en el teu MIport.
LAmMe'n vaig a peu, el caSOLmí fa pujaFAda, i a les vores hi ha MIflors.

LAm SOL FA MI LAm

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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