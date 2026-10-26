Intro:
LAm SOL FA MI x2 LAmCal oblidar la teu SOLlada vermella FAi la finestra amb MIflors, LAml'escala fosca i la SOLimatge vella que FAs'amagava en un ra MIcó. LAmI el llit de fusta ne SOLgra i forada FAda, i els teus llençols tan MInets LAmi l'arribar suau SOLd'una matinada, FAque et desperta més MIvell.
Però
LAmno vull que els teus ulls SOLplorin: digue'm a FA→ MIdéu, LAmque el camí fa pu SOL→jada i MI→me'n vaig a LAmpeu. SOL FA MI LAmCal dir adéu a la SOLporta que es tanca FAi no hem volgut tan MIcar. LAmCal omplir el pit i cantar SOLuna tonada si el FAfred de fora et fa tremo MIlar. LAmCal no escoltar a SOLquest gos que ara bor FAda lligat en un pal MIsec, LAmi oblidar tot d'u SOLna la teva imatge FAi aquest petit in MIdret.
Però
LAmno vull que els teus ulls SOLplorin: digue'm a FA→ MIdéu, LAmque el camí fa pu SOL→jada i MI→me'n vaig a LAmpeu. SOL FA MI LAmCal carregar la gui SOLtarra a l'esque FAna i tornar a fer el ca MImí, LAmque un vespre gris, SOLremuntant la ca FArena, em va dur fins a MIquí. LAmLes ones han d'es SOLborrar les petja FAdes que deixo en el teu MIport. LAmMe'n vaig a peu, el ca SOLmí fa puja FAda, i a les vores hi ha MIflors. LAm SOL FA MI LAm
Però
Però