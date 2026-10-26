Després de la cinquena Guerra Mundial i d'una sèrie de fenòmens catastròfics inesperats, Liverpool esdevé l'última ciutat dels humans. La gent sobreviu en antigues fàbriques reconvertides en comunes. Les grans metròpolis no són més que ruines. Fruït d'epidèmies i malalties, l'índex de població minva a un ritme sense precedents
DOadd9Any 3005. MIm DOadd9Després de la cinquena Guerra Mundial i d'una sèrie de fenòmens catastròfics inesperats, Liverpool esdevé l'última ciutat dels humans. La gent sobreviu en antigues fàbriques reconvertides en comunes. Les grans metròpolis no són més que ruines. Fruït d'epidèmies i malalties, l'índex de població minva a un ritme sense preceMImdents.
DOadd9I per Liverpool ja és tard, microcosmos del planeta huMImmà. DOadd9Cadaqués ja no existeix ni les nostres tardes vora el MImmar. DOadd9Califòrnia s'ha isolat, Richter no perdona ni al més MImgran. DOadd9Vandellòs s'ha fissioREnat, Catalunya és radioactivitat.
DOadd9I Venècia ja és tot blau, s'ha acabat per sempre el carnaMImval. DOadd9Espinelves s'ha cremat, Pare Noels suïcides enterMImrats. DOadd9I Pequín deshabitat, la muralla no els va defenMImsar. DOadd9Barcelona és un foRErat, el segon origen ja ha arribat!
SOLSom boDOadd9lets postindusMImtrials, ceDOadd9mentiris nuSOLclears, putxiDOadd9nel·lis camuMImflats, laDOadd9berints inaSOLcabats. CantauDOadd9tors poc inspiMImrats, poDOadd9laroids per reSOLvelar, perits DOadd9incapaciMImtats, biDOadd9orritmes sinSOLcopats, som roDOadd9bots desmemoMImriats, som DOadd9soldats desproSOLgramats, nedaDOadd9dors descoordiMImnats, som piDOadd9rates arruSOLïnats. Som inDOadd9fants desengaMImnyats, somiDOadd9adors formaSOLtejats, creaDOadd9dors de l'endeMImmà, fills DOadd9de la utoSOLpia.