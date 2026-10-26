REJo ja reconec que és de coSOLvards
dir-te això quinze anys SImabans,
i quan tu no em pots enMI7tendre.
SOLQue estrany que seLArà!
REdimTu cantusseREjant
sense somLAriure o sospiREtar.
REHi ha cançons que creixen
amb el SOLtemps.
He esperat aquest moSImment
amagat darrere els MI7versos
SOLque has sentit tants LAcops
REdimi ara tornen REnous, apuntant
LAlluny, caient a REprop.
Em RE7vas venir tan SOLgran
i SOLdimvas canviar-ho REtot.
SOLJo mai sabia MImres, però em feia
sempre el SOLmfort. Anava
a les palREpentes intenLAtant
SOLser alLAgú SOLnou. SImSer alLAgú REnou.
He inventat la màquina del SOLtemps.
Si funciona i m’has enSImtès,
té molt mèrit: soc de MI7lletres.
SOLHas rebut aiLAxò? REdimFes-me algun seREnyal,
pica’m l’uLAllet. Jo en tindré REprou.
Em RE7vas venir tan SOLgran
i SOLdimvas canviar-ho REtot.
SOLJo mai sabia MImres, però em feia
sempre el SOLmfort. Anava
a les palREpentes intenLAtant
SOLser alLAgú SOLnou. SImSer alLAgú REnou.
SOL SIm MI7
LA SOL→ RE→ REdim→ RE
Em RE7vas venir tan SOLgran
i SOLdimvas canviar-ho REtot.
SOLJo mai sabia MImres, però em feia
sempre el SOLmfort. Anava
a les palREpentes intenLAtant… LA7
Tu RE7mai no esperis SOLres,
tu SOLdimsurt i busca-ho REtot.
Si SOLvenen temps miMImllors,
és molt a poc a SOLmpoc, i tot plegat
va REde triar què LA7fem
SOLmenLAtresSOLtant. SImMenLAtresREtant.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.