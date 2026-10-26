Mentrestant (Acords)

Jo ja reconec que és de covards

Acords Acords
Els Amics de les Arts
els amics de les arts el senyal que esperaves
els amics de les arts el senyal que esperaves
REJo ja reconec que és de coSOLvards
dir-te això quinze anys SImabans,
i quan tu no em pots enMI7tendre.
SOLQue estrany que seLArà!
REdimTu cantusseREjant
sense somLAriure o sospiREtar.

REHi ha cançons que creixen
amb el SOLtemps.
He esperat aquest moSImment
amagat darrere els MI7versos
SOLque has sentit tants LAcops
REdimi ara tornen REnous, apuntant
LAlluny, caient a REprop.

Em RE7vas venir tan SOLgran
i SOLdimvas canviar-ho REtot.
SOLJo mai sabia MImres, però em feia
sempre el SOLmfort. Anava
a les palREpentes intenLAtant
SOLser alLASOLnou. SImSer alLAREnou.

He inventat la màquina del SOLtemps.
Si funciona i m’has enSImtès,
té molt mèrit: soc de MI7lletres.
SOLHas rebut aiLAxò? REdimFes-me algun seREnyal,
pica’m l’uLAllet. Jo en tindré REprou.

Em RE7vas venir tan SOLgran
i SOLdimvas canviar-ho REtot.
SOLJo mai sabia MImres, però em feia
sempre el SOLmfort. Anava
a les palREpentes intenLAtant
SOLser alLASOLnou. SImSer alLAREnou.

SOL SIm MI7
LA SOL→ RE→ REdim→ RE

Em RE7vas venir tan SOLgran
i SOLdimvas canviar-ho REtot.
SOLJo mai sabia MImres, però em feia
sempre el SOLmfort. Anava
a les palREpentes intenLAtant… LA7

Tu RE7mai no esperis SOLres,
tu SOLdimsurt i busca-ho REtot.
Si SOLvenen temps miMImllors,
és molt a poc a SOLmpoc, i tot plegat
va REde triar què LA7fem
SOLmenLAtresSOLtant. SImMenLAtresREtant.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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