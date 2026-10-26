Menuda (Acords)

Pensa en mi, menuda, pensa en mi

Acords Acords
Joan Manuel Serrat
joan manuel serrat per al meu amic
joan manuel serrat per al meu amic
LAm7 RE7

SOLPensa en mi, menuda, pensa en LAmi
LAm7quan les bruixes t'esRE7garrapin de matí.
SOLNo et SI7faré més MImtebi el SOL7fred
DOni més dolç el RE7cafè amb llet,
SOLperò DOpensa en mi,
SOLmenuda, pensa en mi.

SI7Pensa en mi quan no MImt'arribi MIm/REel sou
DOo quan t'arrambin RE7en el metro a SOLquarts de SOL/DOnou.
SOLI porLAta'm brodat a la teva brusa
LAm7o pintat en el teu SOLsomriure vermell.

Gronxa'm LAde les teves arracaLAm7des.
SOLVolLAta'm amb els teus aLAm7nells
SOL7i deiDOxa'm venir amb tu, LAm7deixa'm veSI7sus4nir. SI7
MImDeixa'm DOanar on vas, LAm7deixa-m'hi aRE9nar, RE7
SOL7menuda, entre LAm7goig i SI7pena, SOL
SOLabraçat contra el poema
RE7que lleSOLgeixes d'amagat.

BadaLAllarà mandrosa la ciuLAm7tat
SOLquan marLAquis l'hora i obris les finesLAm7tres
SOLdel desLApatx i t'espolsis els oLAm7cells
SOLque LAfan niu dels teus caLAm7bells;
SOLet diu LAal cor que l'ocell engabiat LAm7mor.
SOLElls em LAduen a les plomes somLAm7nis
SOLi baLAtecs quan colpegen els meus viLAm7dres
SOLels seus becs LAi em conten la història blanLAm7ca
SOLi menuLAda que entre quatre parets es marLAm7ceix.
SOLPiulen LAque es mor la primaveLAm7ra
SOLquan no LApot anar a pasLAm7seig.
SOL7Deixa'm DOvenir amb tu, LAm7deixa'm veSI7sus4nir. SI7
MImDeixa'm DOanar on vas, LAm7deixa-m'hi aRE9nar, RE7
SOLmenuLAda, i encén la caLAm7ra.
SOLPensa LAque tenim encara el caLAm7
SOLdels teus LAocells per a volar-lo LAm7tu
SOLi LAjo amb LAm7ells.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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