SOLPensa en mi, menuda, pensa en LAmi LAm7quan les bruixes t'esRE7garrapin de matí. SOLNo et SI7faré més MImtebi el SOL7fred DOni més dolç el RE7cafè amb llet, SOLperò DOpensa en mi, SOLmenuda, pensa en mi.
SI7Pensa en mi quan no MImt'arribi MIm/REel sou DOo quan t'arrambin RE7en el metro a SOLquarts de SOL/DOnou. SOLI porLAta'm brodat a la teva brusa LAm7o pintat en el teu SOLsomriure vermell.
Gronxa'm LAde les teves arracaLAm7des. SOLVolLAta'm amb els teus aLAm7nells SOL7i deiDOxa'm venir amb tu, LAm7deixa'm veSI7sus4nir. SI7 MImDeixa'm DOanar on vas, LAm7deixa-m'hi aRE9nar, RE7 SOL7menuda, entre LAm7goig i SI7pena, SOL SOLabraçat contra el poema RE7que lleSOLgeixes d'amagat.
BadaLAllarà mandrosa la ciuLAm7tat SOLquan marLAquis l'hora i obris les finesLAm7tres SOLdel desLApatx i t'espolsis els oLAm7cells SOLque LAfan niu dels teus caLAm7bells; SOLet diu LAal cor que l'ocell engabiat LAm7mor. SOLElls em LAduen a les plomes somLAm7nis SOLi baLAtecs quan colpegen els meus viLAm7dres SOLels seus becs LAi em conten la història blanLAm7ca SOLi menuLAda que entre quatre parets es marLAm7ceix. SOLPiulen LAque es mor la primaveLAm7ra SOLquan no LApot anar a pasLAm7seig. SOL7Deixa'm DOvenir amb tu, LAm7deixa'm veSI7sus4nir. SI7 MImDeixa'm DOanar on vas, LAm7deixa-m'hi aRE9nar, RE7 SOLmenuLAda, i encén la caLAm7ra. SOLPensa LAque tenim encara el caLAm7mí SOLdels teus LAocells per a volar-lo LAm7tu SOLi LAjo amb LAm7ells.