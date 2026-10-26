REJo que era feSImliç SOLvivint insFA#mtal·lat en l'eSOLterna REimprovisaciSOLó: de low LAcosts, divendres de MImcine, va-fotem-LAalgus i meSOLnús degustaREció. FA#m
REJa em vaig ensuSImmar que SOLtot aquell siFA#mlenci era el preSOLludi d'una gran declaració. Vas paLArar la tele, et MImvas girar, vas somLAriure i vas dir: FA#"Joan, a això nostre li manquen emoSImcions".
I quan ets SImdona hi ha un moment que de dins sents una crida i no LAsaps per què, però tens un gran deLA7sig, tan gran com la SOLvida, FA#i prens una deciSImsió. LA
I a tu SImpotser et va semblar que marcava un pas de funky, però era un LAmoviment d'espatlla, gentiLA7lesa d'un calfred farcit de SOLpànic. Ho recoFA#nec: nena, vaig tenir SImpor. LA→SOL
CaFA#rinyo, no soc en Perry SOLMason, però REfa dies que he detecFA#tat un imSOLmens desig de ser REmare i creu-me, FA#no estic prepaSImrat. He dit que LAno estic prepaSImrat.
SImNou mesos després va arribar la Maria i, LAves per on, de sobte ara se’ns LA7feia molt curt el SOLdiai FA#molt llarga la SImnit. LA
Ens vam auSImtoimposar fer esport i minimitzar dèries, que tu i LAjo, carinyo meu, no hem estat LA7mai uns fora de SOLsèrieFA#ni de cos ni d'espeSImrit. LA→SOL
CaFA#rinyo, no em demanis miSOLracles, no REsoc home de Bitter FA#Kas. En tenim SOLun i ja en vols un REaltre, i a mi em FA#cal anar a pas a SImpas. He dit que em LAcal anar pas a REpas. SOLLASOL
I fins aFA#quí, au revoir, senyors. Ara pasSOLsem a una altra lliga de bolREquers, escoles, Dalsy, de paFA#tir fora de mida, d'aleSOLvins cada dissabte, de fer REOK des de la SImgrada i de SOLrenunciar al que LAsom per maduFA#rar a marxes forçades. Però sempre SOLqueda un Peter Pan foten la REguitza a dintre nostre atrinxeFA#rat en aquells temps sense preoLAcupacions ni sostre.
Però no paSOLtiu, que no esteu REsols. Però no paSOLtiu, que per a miLArar d'alleugerir-ho, no patiu... Però no paSOLtiu, que no esteu REsols. Però no paSOLtiu, que per a miLArar d'alleugerir-ho, no patiu... Però no paSOLtiu, que no esteu REsols. Però no paSOLtiu, que per a miLArar d'alleugerir-ho, no patiu...
Però no paSOLtiu, podreu anar LAfent de tant en tant un Guitar SOLHero...