Miracles (Acords)

Jo que era feliç vivint instal·lat

Acords Acords
Els Amics de les Arts
els amics de les arts especies per catalogar
els amics de les arts especies per catalogar
REJo que era feSImliç SOLvivint insFA#mtal·lat
en l'eSOLterna REimprovisaciSOLó: de low LAcosts,
divendres de MImcine, va-fotem-LAalgus
i meSOLnús degustaREció. FA#m

REJa em vaig ensuSImmar que SOLtot aquell siFA#mlenci
era el preSOLludi d'una gran declaració.
Vas paLArar la tele, et MImvas girar, vas somLAriure
i vas dir: FA#"Joan, a això nostre li manquen emoSImcions".

I quan ets SImdona hi ha un moment que de dins sents una crida
i no LAsaps per què, però tens un gran deLA7sig,
tan gran com la SOLvida, FA#i prens una deciSImsió. LA

I a tu SImpotser et va semblar que marcava un pas de funky,
però era un LAmoviment d'espatlla, gentiLA7lesa
d'un calfred farcit de SOLpànic.
Ho recoFA#nec: nena, vaig tenir SImpor. LA→ SOL

CaFA#rinyo, no soc en Perry SOLMason, però REfa dies que he detecFA#tat
un imSOLmens desig de ser REmare i creu-me, FA#no estic prepaSImrat.
He dit que LAno estic prepaSImrat.

SImNou mesos després va arribar la Maria
i, LAves per on, de sobte ara se’ns LA7feia molt curt
el SOLdiai FA#molt llarga la SImnit. LA

Ens vam auSImtoimposar fer esport i minimitzar dèries,
que tu i LAjo, carinyo meu, no hem estat LA7mai
uns fora de SOLsèrieFA#ni de cos ni d'espeSImrit. LA→ SOL

CaFA#rinyo, no em demanis miSOLracles, no REsoc home de Bitter FA#Kas.
En tenim SOLun i ja en vols un REaltre,
i a mi em FA#cal anar a pas a SImpas.
He dit que em LAcal anar pas a REpas. SOL LA SOL

I fins aFA#quí, au revoir, senyors. Ara pasSOLsem a una altra lliga
de bolREquers, escoles, Dalsy, de paFA#tir fora de mida,
d'aleSOLvins cada dissabte, de fer REOK des de la SImgrada
i de SOLrenunciar al que LAsom per maduFA#rar a marxes forçades.
Però sempre SOLqueda un Peter Pan foten la REguitza a dintre nostre
atrinxeFA#rat en aquells temps sense preoLAcupacions ni sostre.

Però no paSOLtiu, que no esteu REsols.
Però no paSOLtiu, que per a miLArar d'alleugerir-ho, no patiu...
Però no paSOLtiu, que no esteu REsols.
Però no paSOLtiu, que per a miLArar d'alleugerir-ho, no patiu...
Però no paSOLtiu, que no esteu REsols.
Però no paSOLtiu, que per a miLArar d'alleugerir-ho, no patiu...

Però no paSOLtiu, podreu anar LAfent de tant en tant un Guitar SOLHero...

RE SOL LA

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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