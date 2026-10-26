Mô (Acords)

Blanca de calç, mirant al nord

Acords Acords
Joan Manuel Serrat
joan manuel serrat mo
joan manuel serrat mo
LAmBlanca de calç, mirant al FAnord,
REmsol matitiner li encén LAmel rostre
DOi Mô s'enfila SOLdes del port
FApels antics camins DOde ses costes.
Vaixell SImvaREmrat en LAml'arenal
SOLque llepa DOel mar de retirada.
MIm7AmagaLAmtall de vents furREmtius.
FARefugi de veles LAmcansaFA#dim7des.
LA#Plora la sínia en el LAmverger
FA7a l'abric de la traDOmontana
LAmi la vila SOLhumil LAmde carDOrers lleus
FAmurmura històMIries quotidianes
LAmd'herois MImpetits i SOLglòries LAmbreus
SOLcercant el DOpa de cada dia,
MIque fan glosats REmamb pastissets
MIi gestes de bijuteria.
LAmMô... FA
MIm7Amb precs i LAmplors i de geREmnolls
FApassa l'hivern de mica LAmen miFA#dim7ca.
LA#Encén el foc i el guiLAmnavet
FA7amb sang de porc es puDOrifica.
LAmSota el mesSOLtral LAmsalat DOi fred
FArecargolat s'aDOjup l'ullastre
i pel SImcaREmmí que du LAma ponent
SOLel sol frisDOsa per amagar-se.
MIm7Però el temps LAmobscur, ocell venREmçut,
FAemigra quan des de LAmla MoFA#dim7la
LA#llenega càlid cap LAmal port
FA7un perfum dolç de faDOrigola.
LAmAmolla el SOLfred, LAmes treu DOel dol,
FAbusca el camí MIque du a l'arena
LAmi per MImla nit SOLplouen canLAmçons
SOLde mariDOners i de sirenes.
LAmMô... FA
FA7Cap es fosquet, a beuDOre al mar,
LAmmorta de set SOLbaiLAmxa la DOmata
FAi el talaMIiot s'enfila al cel
LAmper si MImtornessin SOLels piraLAmtes.
SOLFarcits de DOpeix tornen els bous
MIque empaiten núREmvols de gavines
MIi la ciutat, en el mirall
LAmde l'aigua tèrSOLbola, LAmes penDOtina.
FABota un cavall, MItoca un fabiol
LAmi un MImcrit antic de SOLgin i fesLAmta
SOLs'escampa DOper l'illa com foc
MIdes de l'oest com REmuna pesta.
MII quan la tardor faci sonar
LAmels tamMImbors fèrtils SOLde la pluLAmja,
SOLmesquineDOta, s'ensopirà
MIamb contes de faREmdes i de bruixes.
LAmMô... FA

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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