LAmBlanca de calç, mirant al FAnord, REmsol matitiner li encén LAmel rostre DOi Mô s'enfila SOLdes del port FApels antics camins DOde ses costes. Vaixell SImvaREmrat en LAml'arenal SOLque llepa DOel mar de retirada. MIm7AmagaLAmtall de vents furREmtius. FARefugi de veles LAmcansaFA#dim7des. LA#Plora la sínia en el LAmverger FA7a l'abric de la traDOmontana LAmi la vila SOLhumil LAmde carDOrers lleus FAmurmura històMIries quotidianes LAmd'herois MImpetits i SOLglòries LAmbreus SOLcercant el DOpa de cada dia, MIque fan glosats REmamb pastissets MIi gestes de bijuteria. LAmMô... FA MIm7Amb precs i LAmplors i de geREmnolls FApassa l'hivern de mica LAmen miFA#dim7ca. LA#Encén el foc i el guiLAmnavet FA7amb sang de porc es puDOrifica. LAmSota el mesSOLtral LAmsalat DOi fred FArecargolat s'aDOjup l'ullastre i pel SImcaREmmí que du LAma ponent SOLel sol frisDOsa per amagar-se. MIm7Però el temps LAmobscur, ocell venREmçut, FAemigra quan des de LAmla MoFA#dim7la LA#llenega càlid cap LAmal port FA7un perfum dolç de faDOrigola. LAmAmolla el SOLfred, LAmes treu DOel dol, FAbusca el camí MIque du a l'arena LAmi per MImla nit SOLplouen canLAmçons SOLde mariDOners i de sirenes. LAmMô... FA FA7Cap es fosquet, a beuDOre al mar, LAmmorta de set SOLbaiLAmxa la DOmata FAi el talaMIiot s'enfila al cel LAmper si MImtornessin SOLels piraLAmtes. SOLFarcits de DOpeix tornen els bous MIque empaiten núREmvols de gavines MIi la ciutat, en el mirall LAmde l'aigua tèrSOLbola, LAmes penDOtina. FABota un cavall, MItoca un fabiol LAmi un MImcrit antic de SOLgin i fesLAmta SOLs'escampa DOper l'illa com foc MIdes de l'oest com REmuna pesta. MII quan la tardor faci sonar LAmels tamMImbors fèrtils SOLde la pluLAmja, SOLmesquineDOta, s'ensopirà MIamb contes de faREmdes i de bruixes. LAmMô... FA