LAm
LAmMolta merda i massa teatre,
LAmérem tu i jo i ara en som quatre i pam!
REmHem vist passar tot el que no LAmhaSOLvíem agafar.
DOQui no arrisca no pisSOLca,
LAmno és cosa indecent.
REmSi et passen revista,
SOLdona’ls-hi temps.
DOMaracuià, estem farts SOLde fartar
LAmd’històries de fet,
REmde fet i amargar
SOLterrats de paper.
REmÉs com qui fot un clau i es queda ben SOLpenjat,
REmés com el curt de vista que s’ha LAmentelat,
SOLés com qui busca una raó per aproDOpar-se al meu balcó
FAi m’acaba demanant un SOLtest al cap.
LAmMolta merda i massa teatre,
LAmérem tu i jo i ara en som quatre i pam!
REmHem vist passar tot el que no LAmhaSOLvíem LAmagafar.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.