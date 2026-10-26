Molta merda i massa teatre (Acords)

Molta merda i massa teatre

Acords Acords
La Pegatina
la pegatina xapomelon
la pegatina xapomelon
LAm

LAmMolta merda i massa teatre,
LAmérem tu i jo i ara en som quatre i pam!
REmHem vist passar tot el que no LAmhaSOLvíem agafar.

DOQui no arrisca no pisSOLca,
LAmno és cosa indecent.
REmSi et passen revista,
SOLdona’ls-hi temps.
DOMaracuià, estem farts SOLde fartar
LAmd’històries de fet,
REmde fet i amargar
SOLterrats de paper.

REmÉs com qui fot un clau i es queda ben SOLpenjat,
REmés com el curt de vista que s’ha LAmentelat,
SOLés com qui busca una raó per aproDOpar-se al meu balcó
FAi m’acaba demanant un SOLtest al cap.

LAmMolta merda i massa teatre,
LAmérem tu i jo i ara en som quatre i pam!
REmHem vist passar tot el que no LAmhaSOLvíem LAmagafar.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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