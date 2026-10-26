Monsieur Cousteau (Acords)

Parli'm d'aquells mons llunyans

Acords Acords
Els Amics de les Arts
els amics de les arts especies per catalogar
els amics de les arts especies per catalogar
SOLParli'm d'aquells SImmons llunyans,
de FA#m7les espècies FA#7per cataloSOLgar
que ningú SIm7mai ha vist aFA#m7bans. FA#7

SOLPorti'm a aquells SImmars remots,
on FA#m7els indicadors FA#7de profundiSOLtat
diuen que SIm7és de valents baiFA#m7xar. FA#7

SOLmaj7 FA#7→ SIm7

Un viLAatge fragSOLmaj7mentat. FA#7→ SIm7
Un fasLAcicle setmaMImnal. FA#7→ SIm7
Soc l'hoLAme que busca.

PerSOLquè sempre he volLAgut ser part d'uSIm→na triLA→pulaSOLció.
Perquè no hi ha coLAlor si em fa dir
SIm→què vull LA→ser de SOL→gran: jo, FA#→Jacques CousSImteau.

SOLMil balenes SIma tocar.
FA#m7Sentir l'elecFA#7trostàtica i el SOLmar.
Calypso SIm7ve, Calypso FA#m7va. FA#7

SOLSer-hi sense haSImver-hi estat.
VeuFA#m7re els colors dels FA#7esculls de coSOLrall.
Vostè, escaSIm7fandre; jo, xanFA#m7dall.
Confiï en FA#7mi, anem més aSOLmaj7vall! FA#7→ SIm7

Que amb aLAquest comandaSOLmaj7ment FA#7→ SIm7
puc eLAternitzar el moMImment FA#7→ SIm7
o puc LAtornar enrere.

PerSOLquè sempre he volLAgut ser part d'uSIm→na triLA→pulaSOLció.
Que jo amb vostè vull aLAnar tan lluny,
tan SIm→lluny que LA→no hi arSOL→ribi FA#→la ficSImció.

MI→ SIm MI→ SIm RE

PerSOLquè sempre he volLAgut ser part d'uSIm→na triLA→pulaSOLció.
Perquè hi ha coses LAnoves sota
el SIm→sol que esLA→peren SOL→un exFA#→ploraSImdor.

SOLMonsieur CousSImteau, per LAquè a vostè els tauFA#mrons no li fan por?
SOLMonsiSImeur LACousteau, FA#mno, no, no...
SOLMonsieur CousSImteau, a LAmi no em cal l'Alta FA#mdefinició.
SOLMonsiSImeur LACousteau, FA#mno, no, no...
SOLMonsieur CousSImteau, com LAmés avall te'n vas, hi FA#mha més pressió.
SOLMonsiSImeur LACousteau, FA#mno, no, no...
SOLMonsieur CousSImteau, creLAuant l'oceà des d'una FA#mhabitació.
SOLMonsiSImeur LACousteau, FA#mno, no, no...
SOLMonsiSImeur LACousteau... FA#mOh! Oh! Oh!
SOLMonsiSImeur LACousteau... FA#mOh! Oh! Oh!
SOLMonsieur CousSImteau, la LAmare em crida FA#mdes del menjador.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Separation
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi