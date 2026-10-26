SOLParli'm d'aquells SImmons llunyans, de FA#m7les espècies FA#7per cataloSOLgar que ningú SIm7mai ha vist aFA#m7bans. FA#7
SOLPorti'm a aquells SImmars remots, on FA#m7els indicadors FA#7de profundiSOLtat diuen que SIm7és de valents baiFA#m7xar. FA#7
SOLmaj7FA#7→SIm7
Un viLAatge fragSOLmaj7mentat. FA#7→SIm7 Un fasLAcicle setmaMImnal. FA#7→SIm7 Soc l'hoLAme que busca.
PerSOLquè sempre he volLAgut ser part d'uSIm→na triLA→pulaSOLció. Perquè no hi ha coLAlor si em fa dir SIm→què vull LA→ser de SOL→gran: jo, FA#→Jacques CousSImteau.
SOLMil balenes SIma tocar. FA#m7Sentir l'elecFA#7trostàtica i el SOLmar. Calypso SIm7ve, Calypso FA#m7va. FA#7
SOLSer-hi sense haSImver-hi estat. VeuFA#m7re els colors dels FA#7esculls de coSOLrall. Vostè, escaSIm7fandre; jo, xanFA#m7dall. Confiï en FA#7mi, anem més aSOLmaj7vall! FA#7→SIm7
Que amb aLAquest comandaSOLmaj7ment FA#7→SIm7 puc eLAternitzar el moMImment FA#7→SIm7 o puc LAtornar enrere.
PerSOLquè sempre he volLAgut ser part d'uSIm→na triLA→pulaSOLció. Que jo amb vostè vull aLAnar tan lluny, tan SIm→lluny que LA→no hi arSOL→ribi FA#→la ficSImció.
MI→SImMI→SImRE
PerSOLquè sempre he volLAgut ser part d'uSIm→na triLA→pulaSOLció. Perquè hi ha coses LAnoves sota el SIm→sol que esLA→peren SOL→un exFA#→ploraSImdor.
SOLMonsieur CousSImteau, per LAquè a vostè els tauFA#mrons no li fan por? SOLMonsiSImeur LACousteau, FA#mno, no, no... SOLMonsieur CousSImteau, a LAmi no em cal l'Alta FA#mdefinició. SOLMonsiSImeur LACousteau, FA#mno, no, no... SOLMonsieur CousSImteau, com LAmés avall te'n vas, hi FA#mha més pressió. SOLMonsiSImeur LACousteau, FA#mno, no, no... SOLMonsieur CousSImteau, creLAuant l'oceà des d'una FA#mhabitació. SOLMonsiSImeur LACousteau, FA#mno, no, no... SOLMonsiSImeur LACousteau... FA#mOh! Oh! Oh! SOLMonsiSImeur LACousteau... FA#mOh! Oh! Oh! SOLMonsieur CousSImteau, la LAmare em crida FA#mdes del menjador.