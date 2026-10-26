Museu d'història natural (Acords)

Només d’entrar hi ha sempre el dinosaure

Acords Acords
Els Amics de les Arts
els amics de les arts nomes d entrar hi ha sempre el dinosau
els amics de les arts nomes d entrar hi ha sempre el dinosau
NoDO#mmés d’entrar hi ha SIsempre el dinoSOL#msaure.
Els LAossos d’un geMIgant.
FuriLAós, desaFA#mfiant, entoma els SIflaixos.

I DO#mmés al fons, per SIordre cronoSOL#mlògic,
els LAdos neanderMItals
encara LAesparverats, miFA#mrant la flama, no s’han mogut ni SIun pam.

DO#mNo SIs’han mogut ni un LApam,
no SIs’han mogut ni un DO#mpam, no SIs’han mogut ni un SOL#pam.

Els DO#mesquimals que SIfa molts anys que SOL#mtreuen
el LApeix del llac glaMIçat.
Un LAaltaveu FA#mtronat fa brisa en SIbucle.

PenDO#mjant d’un fil de SIcuca, l’oreSOL#mneta;
miLAgrant permanentMIment,
l’alosa, LAel fumarell... El FA#mtext de sota encara és el SImateix.

LAEnSOL#mcara és el maFA#mteix.
SOL#mEncara és el maLAteix. EnSIcara és el maLA→teix. SI LA→ SI

MeMIlinda! T’atures en un racó.
El vigilant se t’aFA#mcosta per saLAber si et SItrobes bé o no.
PeMIrò tu ni aixeques el cap.
A dintre d’aFA#mquell muLAseu... Oh! SIGran veritat!
Tu sí que has canFA#mviat. LA

MeMIlinda, MeFA#mlinda, MeLAlinda, tu sí que has canviMIat. SI

DO#mEl museu conSIvoca els opeSOL#mraris
per LAtreballar de MInit.
DeLAmà és dia d’oFA#mbrir la nova SIsala.

DO#mUna hora aSIbans les cues són imSOL#mmenses.
Grans LAintel·lectuMIals,
tuLAristes orientals, curiosos, FA#mcrítics... Ja es pot començar a SIentrar.

LAJa es SOL#mpot començar a enFA#mtrar. Ja es SOL#mpot començar a enLAtrar.
Ja es SIpot començar a enLA→trar. SI LA→ SI

MeMIlinda, que ets tu la gran atracció!
Se’t veu tan guapa de FA#mjove que la LAgent
fa un crit d’admiraSIció.

Per MIsempre en aquell instant
que estaves pleFA#mna de viLAda
i ho tenies tot per enSIdavant.

MeMIlinda, allà ets l’essència de tot.
Pels crítics, els paradigFA#mmes i els càLAnons
pels que es regien estan obsolets SIde cop.

Que MIamb l’aura que tu desprens
s’imposa, de forFA#mma urgent. DO#m LA
fer una revisió dels clàssics. Que ets jove eterSInament.

MeMIlinda.

MeFA#mlinda, (MeLAlinda) però a fora passa el MItemps.
MeFA#mlinda, LA(Melinda) tu ara ets difeMIrent.
MeFA#mlinda, (MeLAlinda) però això no és pas doMIlent.

FA#m LA MI

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Separation
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi