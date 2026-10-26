No
DO#mmés d’entrar hi ha SIsempre el dino SOL#msaure.
Els
LAossos d’un ge MIgant.
Furi
LAós, desa FA#mfiant, entoma els SIflaixos.
I
DO#mmés al fons, per SIordre crono SOL#mlògic,
els
LAdos neander MItals
encara
LAesparverats, mi FA#mrant la flama, no s’han mogut ni SIun pam. DO#mNo SIs’han mogut ni un LApam,
no
SIs’han mogut ni un DO#mpam, no SIs’han mogut ni un SOL#pam.
Els
DO#mesquimals que SIfa molts anys que SOL#mtreuen
el
LApeix del llac gla MIçat.
Un
LAaltaveu FA#mtronat fa brisa en SIbucle.
Pen
DO#mjant d’un fil de SIcuca, l’ore SOL#mneta;
mi
LAgrant permanent MIment,
l’alosa,
LAel fumarell... El FA#mtext de sota encara és el SImateix. LAEn SOL#mcara és el ma FA#mteix. SOL#mEncara és el ma LAteix. En SIcara és el ma LA→teix. SI LA→ SI
Me
MIlinda! T’atures en un racó.
El vigilant se t’a
FA#mcosta per sa LAber si et SItrobes bé o no.
Pe
MIrò tu ni aixeques el cap.
A dintre d’a
FA#mquell mu LAseu... Oh! SIGran veritat!
Tu sí que has can
FA#mviat. LA
Me
MIlinda, Me FA#mlinda, Me LAlinda, tu sí que has canvi MIat. SI DO#mEl museu con SIvoca els ope SOL#mraris
per
LAtreballar de MInit.
De
LAmà és dia d’o FA#mbrir la nova SIsala. DO#mUna hora a SIbans les cues són im SOL#mmenses.
Grans
LAintel·lectu MIals,
tu
LAristes orientals, curiosos, FA#mcrítics... Ja es pot començar a SIentrar. LAJa es SOL#mpot començar a en FA#mtrar. Ja es SOL#mpot començar a en LAtrar.
Ja es
SIpot començar a en LA→trar. SI LA→ SI
Me
MIlinda, que ets tu la gran atracció!
Se’t veu tan guapa de
FA#mjove que la LAgent
fa un crit d’admira
SIció.
Per
MIsempre en aquell instant
que estaves ple
FA#mna de vi LAda
i ho tenies tot per en
SIdavant.
Me
MIlinda, allà ets l’essència de tot.
Pels crítics, els paradig
FA#mmes i els cà LAnons
pels que es regien estan obsolets
SIde cop.
Que
MIamb l’aura que tu desprens
s’imposa, de for
FA#mma urgent. DO#m LA
fer una revisió dels clàssics. Que ets jove eter
SInament.
Me
MIlinda.
Me
FA#mlinda, (Me LAlinda) però a fora passa el MItemps.
Me
FA#mlinda, LA(Melinda) tu ara ets dife MIrent.
Me
FA#mlinda, (Me LAlinda) però això no és pas do MIlent. FA#m LA MI
Els
Furi
I
els
encara
no
Els
el
Un
Pen
mi
l’alosa,
Me
El vigilant se t’a
Pe
A dintre d’a
Tu sí que has can
Me
per
De
Grans
tu
Ja es
Me
Se’t veu tan guapa de
fa un crit d’admira
Per
que estaves ple
i ho tenies tot per en
Me
Pels crítics, els paradig
pels que es regien estan obsolets
Que
s’imposa, de for
fer una revisió dels clàssics. Que ets jove eter
Me
Me
Me
Me