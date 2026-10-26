MImJo, que m’he abonat LAma les mirades, REquasi sempre i de vegades SOLsense arribar a la pell, MIma mi, que ni em va ni LAmem ve d’una rialla, REquasi sempre m’atabales. SOLM’enfilo amb un cop de vent.
RENo hi ha ningú DOque m’enSOLtengui com tu, DOque m’aREgafi com tu DOi m’escalfSOLi de matinada.
MImDe la misèria LAmque ens apaga REse’ns amaga la baralla SOLque encara queda per fer, MImara que hem entès que LAmel que ens ballava REera cosa d’una flama, SOLun avís que vira al remei.
RENo hi ha ningú DOque m’enSOLtengui com tu, DOque m’aREgafi com tu DOi m’escalfSOLi de matinada.
SImNzambi MImIkali i enhe LAeie meREsu diala SImau au MImau LAaiéREbanda alto.
LANão há ninguém SOLque me REentenda como tu, SOLque me aLAbrace como tu SOLque me REame de madrugada.
LAVian gongo kiSOLni kiasemaRE(No hi ha ningú que m’entengui més) LAeie mesu SOLau kikuto (No REhi ha ningú que m’entengui més) LAvian gongo SOLkini kiasema RE(No hi ha ningú que m’entengui més) LAeie mesu au SOLpoku(No REhi ha ningú que m’entengui més) LAkifukana eie SOLuami(No REhi ha ningú que m’entengui més) LAeie eie (No SOLhi ha ninREgú que m’entengui més). LAEi! Mesu. SOLEi! Mesu (No hi REha ningú que m’entengui més).