No hi ha ningú (Acords)

Jo, que m’he abonat a les mirades

Acords Acords
La Pegatina
la pegatina eureka
la pegatina eureka
RE DO SOL RE
DO SOL

MImJo, que m’he abonat LAma les mirades,
REquasi sempre i de vegades
SOLsense arribar a la pell,
MIma mi, que ni em va ni LAmem ve d’una rialla,
REquasi sempre m’atabales.
SOLM’enfilo amb un cop de vent.

RENo hi ha ningú
DOque m’enSOLtengui com tu,
DOque m’aREgafi com tu
DOi m’escalfSOLi de matinada.

MImDe la misèria LAmque ens apaga
REse’ns amaga la baralla
SOLque encara queda per fer,
MImara que hem entès que LAmel que ens ballava
REera cosa d’una flama,
SOLun avís que vira al remei.

RENo hi ha ningú
DOque m’enSOLtengui com tu,
DOque m’aREgafi com tu
DOi m’escalfSOLi de matinada.

SImNzambi MImIkali i enhe
LAeie meREsu diala
SImau au MImau LAaiéREbanda alto.

LANão há ninguém
SOLque me REentenda como tu,
SOLque me aLAbrace como tu
SOLque me REame de madrugada.

LAVian gongo kiSOLni kiasemaRE(No hi ha ningú que m’entengui més)
LAeie mesu SOLau kikuto (No REhi ha ningú que m’entengui més)
LAvian gongo SOLkini kiasema RE(No hi ha ningú que m’entengui més)
LAeie mesu au SOLpoku(No REhi ha ningú que m’entengui més)
LAkifukana eie SOLuami(No REhi ha ningú que m’entengui més)
LAeie eie (No SOLhi ha ninREgú que m’entengui més).
LAEi! Mesu. SOLEi! Mesu (No hi REha ningú que m’entengui més).

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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