No ho entens (Acords)

Som al vespre d’un 34 d’agost

Acords Acords
Els Amics de les Arts
els amics de les arts 20 anys d amics
els amics de les arts 20 anys d amics
DO#m SI MI
DO#m SI LA x2

Som al DO#mvespre SI→DO#md’un SI34 LAd’agost.
Des del DO#mllit la miro com SIfuma al balcó.
SOL#mLes LAllumetes de DO#mles barques...
Tu SIcreus que hi ha un DO#mmillor SIteló LAde fons
pels seus caDO#mbells a mitja esSIquena,
pel seu perfil deSOL#mvastaLAdor?

DO#m SI DO#m SI LA
DO#m SI SOL#m

LAEls comDO#mplexos SI(i saps que
DO#mjo en faig SIcol·LAlecció)
fa dues DO#mhores que me’ls ha SIfacturat
a tots de SOL#mcop. Amb un LAdit contra
els meus DO#mllavis, diu:
“Per què SIxerres tant
si el que DO#mvols és SIfer LAl’amor?”.
No m’exDO#mplico bé... O SIno ho entens?

SOL#m LA DO#m SI DO#m SI LA
DO#m...O SIno ho entens?

FA#mNo ho entens? Que no ho entens?
Per mi que LAno ho entens. DO#mQue DO#no.
Que érem un FA#mtot. Que no en sabíem més,
però ja en vam aLAprendre. Que m’abraçava
com si no hi hagués deDO#mmà... Que allà jo vaig ser
quasi SItan feliç com SOL#mquan estava DO#mamb tu.

SI MI
DO#m SI LA

Es pinta els DO#mllaSIvis
tot resseDO#mguint SIuna LAcançó.
Si ens miDO#mrem, munta i SIdesmunta
el riure en un seSOL#mgon. Fa LAsetmanes
que m’enDO#mganya... I amb aSIquesta sí:
me DO#mn’he adoSInat LAjo sol. I no DO#mem marco
cap vicSItòria: subratllo que SOL#mburro LAque soc.
Mentre es DO#mcalSIça, em diu:
“SeDO#mgur que SIvinLAdré tard”.
A mi DO#mnomés em surt un SI“Ei, que us vagi
tot geniSOL#mal!”. I això es LAdiu caiguDO#mda lliure:
fins que t’esSItampes pots DO#mconviure SIamb el LAfinal.
No m’exDO#mplico bé... O SIno ho entens?

SOL#m→LA→DO#m→SI...O no ho DO#m→SIenLAtens?
DO#m...O SIno ho entens?

FA#mNo ho entens? Que no ho entens?
Per mi que LAno ho entens. DO#mQue DO#no.
Que és tocar FA#mfons! Que em vaig quedar
paralitzat a la LAporta amb un somriure
que s’anava esquerDO#mdant. Que allà vaig estar
quasi SItan fotut com SOL#mquan estava amb FA#mtu.
I que m’ho faig amb la primera que LApassa,
però sempre acabo descobrint un DO#mmatís.
Com costa d’assumir que el SIblanc i el negre
enSOL#mcara siguis DO#mtu. SI MI

DO#m SI LA
DO#m SI MI
DO#m SI LA

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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