Som al DO#mvespre SI→DO#md’un SI34 LAd’agost. Des del DO#mllit la miro com SIfuma al balcó. SOL#mLes LAllumetes de DO#mles barques... Tu SIcreus que hi ha un DO#mmillor SIteló LAde fons pels seus caDO#mbells a mitja esSIquena, pel seu perfil deSOL#mvastaLAdor?
DO#mSIDO#mSILA DO#mSISOL#m
LAEls comDO#mplexos SI(i saps que DO#mjo en faig SIcol·LAlecció) fa dues DO#mhores que me’ls ha SIfacturat a tots de SOL#mcop. Amb un LAdit contra els meus DO#mllavis, diu: “Per què SIxerres tant si el que DO#mvols és SIfer LAl’amor?”. No m’exDO#mplico bé... O SIno ho entens?
SOL#mLADO#mSIDO#mSILA DO#m...O SIno ho entens?
FA#mNo ho entens? Que no ho entens? Per mi que LAno ho entens. DO#mQue DO#no. Que érem un FA#mtot. Que no en sabíem més, però ja en vam aLAprendre. Que m’abraçava com si no hi hagués deDO#mmà... Que allà jo vaig ser quasi SItan feliç com SOL#mquan estava DO#mamb tu.
SIMI DO#mSILA
Es pinta els DO#mllaSIvis tot resseDO#mguint SIuna LAcançó. Si ens miDO#mrem, munta i SIdesmunta el riure en un seSOL#mgon. Fa LAsetmanes que m’enDO#mganya... I amb aSIquesta sí: me DO#mn’he adoSInat LAjo sol. I no DO#mem marco cap vicSItòria: subratllo que SOL#mburro LAque soc. Mentre es DO#mcalSIça, em diu: “SeDO#mgur que SIvinLAdré tard”. A mi DO#mnomés em surt un SI“Ei, que us vagi tot geniSOL#mal!”. I això es LAdiu caiguDO#mda lliure: fins que t’esSItampes pots DO#mconviure SIamb el LAfinal. No m’exDO#mplico bé... O SIno ho entens?
SOL#m→LA→DO#m→SI...O no ho DO#m→SIenLAtens? DO#m...O SIno ho entens?
FA#mNo ho entens? Que no ho entens? Per mi que LAno ho entens. DO#mQue DO#no. Que és tocar FA#mfons! Que em vaig quedar paralitzat a la LAporta amb un somriure que s’anava esquerDO#mdant. Que allà vaig estar quasi SItan fotut com SOL#mquan estava amb FA#mtu. I que m’ho faig amb la primera que LApassa, però sempre acabo descobrint un DO#mmatís. Com costa d’assumir que el SIblanc i el negre enSOL#mcara siguis DO#mtu. SIMI