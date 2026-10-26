No tinc MI clar si ara tornes

o si DO#m mai no SI vas mar LA xar.



Di DO#m luint-te en LA el pai MI satge,

esqui DO#m vant-te SI fent mil LA plans,

igno DO#m rant les LA teves MI traces,

procu DO#m rant no SI prendre LA mal.



Ho te SI nia tan i MI tan a LA prop.

Ho DO#m tenia tan i MI tan a LA prop.

Conque SI rir de nou el MI nord. Conver LA tir-te en un record.

Ho DO#m tenia tan i MI tan a LA prop.



DO#m SOL#m LA SI DO#m SI LA

No sé com t'ho DO#m fas SOL#m LA

per tor SI nar a re DO#m vifar. SI

LA No sé SI com t'ho DO#m fas SOL#m LA

per tor SI nar a re DO#m vifar. SI

LA No sé SI com t'ho DO#m fas.



A partir de LA quarts de MI dotze,

ja no hi DO#m ha ca SI suali LA tats,

compa DO#m reixo en LA nom del MI caos,

he vin DO#m gut sen SI se cap LA pla.



Ho te SI nia tan i MI tan a LA prop.

Ho DO#m tenia tan i MI tan a LA prop.

Just en SI el pitjor mo MI ment, quan l’a LA déu era imminent.

Ho DO#m tenia tan i MI tan a LA prop.



DO#m SOL#m LA SI DO#m SI LA

No sé com t'ho DO#m fas SOL#m LA

per tor SI nar a re DO#m vifar. SI

LA No sé SI com t'ho DO#m fas SOL#m LA

per tor SI nar a re DO#m vifar. SI

LA No sé SI com t'ho DO#m fas.



Dius que fa una LA nit per MI fecta

per DO#m tornar-se a e SI quivo LA car,

abra DO#m cem l’i LA nevi MI table,

pas DO#m segem per on SI fa LA mal.



Par DO#m tirem de la premissa

que tants SI cops ens ha guiat:

els a LA vuis són per gaudir-los,

els SOL# demàs per lamentar.



DO#m SOL#m LA SI DO#m SI LA

No sé com t'ho DO#m fas SOL#m LA

per tor SI nar a re DO#m vifar. SI

LA No sé SI com t'ho DO#m fas SOL#m LA

per tor SI nar a re DO#m vifar. SI

LA No sé SI com t'ho DO#m fas.