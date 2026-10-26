No tinc
MIclar si ara tornes
o si
DO#mmai no SIvas mar LAxar.
Di
DO#mluint-te en LAel pai MIsatge,
esqui
DO#mvant-te SIfent mil LAplans,
igno
DO#mrant les LAteves MItraces,
procu
DO#mrant no SIprendre LAmal.
Ho te
SInia tan i MItan a LAprop.
Ho
DO#mtenia tan i MItan a LAprop.
Conque
SIrir de nou el MInord. Conver LAtir-te en un record.
Ho
DO#mtenia tan i MItan a LAprop. DO#m SOL#m LA SI DO#m SI LA
No sé com t'ho
DO#mfas SOL#m LA
per tor
SInar a re DO#mvifar. SI LANo sé SIcom t'ho DO#mfas SOL#m LA
per tor
SInar a re DO#mvifar. SI LANo sé SIcom t'ho DO#mfas.
A partir de
LAquarts de MIdotze,
ja no hi
DO#mha ca SIsuali LAtats,
compa
DO#mreixo en LAnom del MIcaos,
he vin
DO#mgut sen SIse cap LApla.
Ho te
SInia tan i MItan a LAprop.
Ho
DO#mtenia tan i MItan a LAprop.
Just en
SIel pitjor mo MIment, quan l’a LAdéu era imminent.
Ho
DO#mtenia tan i MItan a LAprop. DO#m SOL#m LA SI DO#m SI LA
No sé com t'ho
DO#mfas SOL#m LA
per tor
SInar a re DO#mvifar. SI LANo sé SIcom t'ho DO#mfas SOL#m LA
per tor
SInar a re DO#mvifar. SI LANo sé SIcom t'ho DO#mfas.
Dius que fa una
LAnit per MIfecta
per
DO#mtornar-se a e SIquivo LAcar,
abra
DO#mcem l’i LAnevi MItable,
pas
DO#msegem per on SIfa LAmal.
Par
DO#mtirem de la premissa
que tants
SIcops ens ha guiat:
els a
LAvuis són per gaudir-los,
els
SOL#demàs per lamentar. DO#m SOL#m LA SI DO#m SI LA
No sé com t'ho
DO#mfas SOL#m LA
per tor
SInar a re DO#mvifar. SI LANo sé SIcom t'ho DO#mfas SOL#m LA
per tor
SInar a re DO#mvifar. SI LANo sé SIcom t'ho DO#mfas.
o si
Di
esqui
igno
procu
Ho te
Ho
Conque
Ho
No sé com t'ho
per tor
per tor
A partir de
ja no hi
compa
he vin
Ho te
Ho
Just en
Ho
No sé com t'ho
per tor
per tor
Dius que fa una
per
abra
pas
Par
que tants
els a
els
No sé com t'ho
per tor
per tor