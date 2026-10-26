No sé com t'ho fas (Acords)

No tinc clar si ara tornes

Acords Acords
Els Amics de les Arts
No tinc MIclar si ara tornes
o si DO#mmai no SIvas marLAxar.

DiDO#mluint-te en LAel paiMIsatge,
esquiDO#mvant-te SIfent mil LAplans,
ignoDO#mrant les LAteves MItraces,
procuDO#mrant no SIprendre LAmal.

Ho teSInia tan i MItan a LAprop.
Ho DO#mtenia tan i MItan a LAprop.
ConqueSIrir de nou el MInord. ConverLAtir-te en un record.
Ho DO#mtenia tan i MItan a LAprop.

DO#m SOL#m LA SI DO#m SI LA
No sé com t'ho DO#mfas SOL#m LA
per torSInar a reDO#mvifar. SI
LANo sé SIcom t'ho DO#mfas SOL#m LA
per torSInar a reDO#mvifar. SI
LANo sé SIcom t'ho DO#mfas.

A partir de LAquarts de MIdotze,
ja no hi DO#mha caSIsualiLAtats,
compaDO#mreixo en LAnom del MIcaos,
he vinDO#mgut senSIse cap LApla.

Ho teSInia tan i MItan a LAprop.
Ho DO#mtenia tan i MItan a LAprop.
Just en SIel pitjor moMIment, quan l’aLAdéu era imminent.
Ho DO#mtenia tan i MItan a LAprop.

DO#m SOL#m LA SI DO#m SI LA
No sé com t'ho DO#mfas SOL#m LA
per torSInar a reDO#mvifar. SI
LANo sé SIcom t'ho DO#mfas SOL#m LA
per torSInar a reDO#mvifar. SI
LANo sé SIcom t'ho DO#mfas.

Dius que fa una LAnit perMIfecta
per DO#mtornar-se a eSIquivoLAcar,
abraDO#mcem l’iLAneviMItable,
pasDO#msegem per on SIfa LAmal.

ParDO#mtirem de la premissa
que tants SIcops ens ha guiat:
els aLAvuis són per gaudir-los,
els SOL#demàs per lamentar.

DO#m SOL#m LA SI DO#m SI LA
No sé com t'ho DO#mfas SOL#m LA
per torSInar a reDO#mvifar. SI
LANo sé SIcom t'ho DO#mfas SOL#m LA
per torSInar a reDO#mvifar. SI
LANo sé SIcom t'ho DO#mfas.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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