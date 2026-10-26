No som d’aquí (Acords)

Era tot el que teníem, l'ànima i el dia, el món per davant

Acords Acords
La Pegatina
la pegatina revulsiu
la pegatina revulsiu
Intro: LAm REm→ MI LAm REm→ MI LAm

Era tot el que teníem, l'ànima i el dia, el DOmón per davant.
I daFAvant la matinada, delira la canalla amb un SOLvell
la LAmlluna, la pruna i la fortuna de DOser tots els sants.
La FAnostra mirada ja destil·lada s'aSOLnava animant.

No som d'aLAmquí, no volem anar a dorDOmir,
ens ha atraFApat la màgia del caSOLmí.
No som d'aLAmquí, no volem anar a dorDOmir,
no hi ha moFAments per acabar la SOLnit.

LAm REm→ MI LAm

Per si les mosques, millor a les fosques, va DOdir l'animal.
I FAnit amb mal, vam ser la sal que SOLara no seríem.
Per LAmurgent com urgent, voDOlíem ferides com les d'aquell.
BuFAllia la sang i reSOLmàvem cap endavant.

No som d'aLAmquí, no volem anar a dorDOmir,
ens ha atraFApat la màgia del caSOLmí.
No som d'aLAmquí, no volem anar a dorDOmir,
no hi ha moFAments per acabar la SOLnit.

SIm LA RE FA# x4

No som d'aSImquí, no volem anar a dorREmir,
ens ha atraSOLpat la màgia del caLAmí.
No som d'aSImquí, no volem anar a dorREmir,
no hi ha moSOLments per acabar la LAnit.
No som d'aSImquí, no volem anar a dorREmir,
ens ha atraSOLpat la màgia del caLAmí.
No som d'aSImquí, no volem anar a dorREmir,
no hi ha moSOLments per acabar la LAnit.
No som d'aSImquí!

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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