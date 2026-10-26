Intro:
LAm REm→ MI LAm REm→ MI LAm
Era tot el que teníem, l'ànima i el dia, el
DOmón per davant.
I da
FAvant la matinada, delira la canalla amb un SOLvell
la
LAmlluna, la pruna i la fortuna de DOser tots els sants.
La
FAnostra mirada ja destil·lada s'a SOLnava animant.
No som d'a
LAmquí, no volem anar a dor DOmir,
ens ha atra
FApat la màgia del ca SOLmí.
No som d'a
LAmquí, no volem anar a dor DOmir,
no hi ha mo
FAments per acabar la SOLnit. LAm REm→ MI LAm
Per si les mosques, millor a les fosques, va
DOdir l'animal.
I
FAnit amb mal, vam ser la sal que SOLara no seríem.
Per
LAmurgent com urgent, vo DOlíem ferides com les d'aquell.
Bu
FAllia la sang i re SOLmàvem cap endavant.
No som d'a
LAmquí, no volem anar a dor DOmir,
ens ha atra
FApat la màgia del ca SOLmí.
No som d'a
LAmquí, no volem anar a dor DOmir,
no hi ha mo
FAments per acabar la SOLnit. SIm LA RE FA# x4
No som d'a
SImquí, no volem anar a dor REmir,
ens ha atra
SOLpat la màgia del ca LAmí.
No som d'a
SImquí, no volem anar a dor REmir,
no hi ha mo
SOLments per acabar la LAnit.
No som d'a
SImquí, no volem anar a dor REmir,
ens ha atra
SOLpat la màgia del ca LAmí.
No som d'a
SImquí, no volem anar a dor REmir,
no hi ha mo
SOLments per acabar la LAnit.
No som d'a
SImquí!
Era tot el que teníem, l'ànima i el dia, el
I da
la
La
No som d'a
ens ha atra
No som d'a
no hi ha mo
Per si les mosques, millor a les fosques, va
I
Per
Bu
No som d'a
ens ha atra
No som d'a
no hi ha mo
No som d'a
ens ha atra
No som d'a
no hi ha mo
No som d'a
ens ha atra
No som d'a
no hi ha mo
No som d'a