LAmAra no paMImrem quan ens fem FAmal. Deu ser aquest temps de LAmmerda, deu ser aquesta hora al MImvespre, anem molt canFAsats.
LAmAra dispaMImrem per si de FAcas. Som uns especiaLAmlistes apuntant a les feMImrides que no hem cuFArat.
LAmSaps fer com si aiFAxò no anés amb tu, com si DOfos un tema meu que MIcal que afronti.
LAmSoc molt bo dient FAel que no he dit, jugant DOamb el matís i MIfent-me l’orni.
FARècord del SOLmón en abMImsurdiFAtat. REmRècord del SOLmón en abMImsurdiFAtat.
I ja no SOLvam saber torLAmnar. I de DOsobte, vam miFArar-SOLnos. I ja no SOLvam saber torLAmnar. I de DOsobte, vam miFArar-SOLnos. I ja no SOLvam saber torLAmnar. I de DOsobte, vam miFArar-SOLnos. I ja no SOLvam saber torLAmnar. I de DOsobte, vam miFArar-SOLnos.
LAmAra inauguMImrem la postveriFAtat. Anàlisi exhausLAmtiva: context i perspecMImtiva. Detalls geFAgants.
LAmAra, aquests peMImtons, per què me’ls FAfas? Potser no és coincidènLAmcia que just darrera els MImllavis tinguem uFAllals.
LAmSOL→LAm
LAmSaps fer com si aiFAxò no anés amb tu, com si DOfos un tema meu que MIcal que afronti.
LAmSoc molt bo dient FAel que no he dit, jugant DOamb el matís i MIfent-me l’orni.
FARècord del SOLmón en abMImsurdiFAtat. REmRècord del SOLmón en abMImsurdiFAtat.
I ja no SOLvam saber torLAmnar. DOFA I ja no SOLvam saber torLAmnar. DOFA I ja no SOLvam saber torLAmnar. DOFA I ja no SOLvam saber torLAmnar. DOFA I ja no SOLvam saber torLAmnar. DOFA I ja no SOLvam saber torLAmnar. DOFA I ja no SOLvam saber torLAmnar. DOFA I ja no SOLvam saber torLAmnar. DOFA
LAmRècord del DOmón en abFAsurdiSOLtat. LAmI ja no DOvam saFAber torSOLnar...