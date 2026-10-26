No vam saber tornar (Acords)

*Nota: a tots els FA els queda bé tocar-los maj7

Acords Acords
Els Amics de les Arts
els amics de les arts el senyal que esperaves
els amics de les arts el senyal que esperaves
LAm SOL→ LAm
LAm DO FA SOL x2

LAmAra no paMImrem quan ens fem FAmal.
Deu ser aquest temps de LAmmerda,
deu ser aquesta hora al MImvespre,
anem molt canFAsats.

LAmAra dispaMImrem per si de FAcas.
Som uns especiaLAmlistes
apuntant a les feMImrides
que no hem cuFArat.

LAmSaps fer com si aiFAxò no anés amb tu,
com si DOfos un tema meu que MIcal que afronti.

LAmSoc molt bo dient FAel que no he dit,
jugant DOamb el matís i MIfent-me l’orni.

FARècord del SOLmón en abMImsurdiFAtat.
REmRècord del SOLmón en abMImsurdiFAtat.

I ja no SOLvam saber torLAmnar.
I de DOsobte, vam miFArar-SOLnos.
I ja no SOLvam saber torLAmnar.
I de DOsobte, vam miFArar-SOLnos.
I ja no SOLvam saber torLAmnar.
I de DOsobte, vam miFArar-SOLnos.
I ja no SOLvam saber torLAmnar.
I de DOsobte, vam miFArar-SOLnos.

LAmAra inauguMImrem la postveriFAtat.
Anàlisi exhausLAmtiva:
context i perspecMImtiva.
Detalls geFAgants.

LAmAra, aquests peMImtons, per què me’ls FAfas?
Potser no és coincidènLAmcia
que just darrera els MImllavis
tinguem uFAllals.

LAm SOL→ LAm

LAmSaps fer com si aiFAxò no anés amb tu,
com si DOfos un tema meu que MIcal que afronti.

LAmSoc molt bo dient FAel que no he dit,
jugant DOamb el matís i MIfent-me l’orni.

FARècord del SOLmón en abMImsurdiFAtat.
REmRècord del SOLmón en abMImsurdiFAtat.

I ja no SOLvam saber torLAmnar. DO FA
I ja no SOLvam saber torLAmnar. DO FA
I ja no SOLvam saber torLAmnar. DO FA
I ja no SOLvam saber torLAmnar. DO FA
I ja no SOLvam saber torLAmnar. DO FA
I ja no SOLvam saber torLAmnar. DO FA
I ja no SOLvam saber torLAmnar. DO FA
I ja no SOLvam saber torLAmnar. DO FA

LAmRècord del DOmón en abFAsurdiSOLtat.
LAmI ja no DOvam saFAber torSOLnar...

LAm MIm FA

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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