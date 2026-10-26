Noble art (Acords)

Contemplar les variables

Acords Acords
Els Amics de les Arts
els amics de les arts nomes d entrar hi ha sempre el dinosau
els amics de les arts nomes d entrar hi ha sempre el dinosau
LAContemplar les variDO#mables.
LADefinir una estraDO#mtègia, un pla concís.
SOL#m→SOLm→FA#Col·locar un seguit de REtrampes.
FACalcular per on pot MIintentar fuMI7gir.

LADur a terme simuDO#mlacres.
LASi es detecten DO#mfuites, incidir.
SOL#m→SOLm→FA#Carregar totes les REarmes.
FAEsperar el moment preMIcís. MI7

AtaFA#mcar brutalment. AgaMIfar l’oponent per sorREpresa.
I llaFA#mvors, fredament, executar MIaquell gran pla amb subtiRElesa.
LA(En un gest) SOLEn un gest de magREnificència
atorFAgar-li cleMImmència REi marxar amb el DO#cap ben alt.

FA#m MI RE x2

LASents la porta de l’esDO#mcala.
LAUn repicar de claus que DO#mgiren. Ja és aquí.
SOL#m→SOLm→FA#Comprovem qui és el més REdestre
FAen el noble art de discuMItir. MI7

CoFA#mmencem malament. De moMIment, una porta entreoREberta.
És FA#mun truc? Un engany? Un llarg MIsilenci que a tu et desconREcerta.
LA(A traïció) SOLA traïció una REveu diu: “T’estimo”.
ApaFAreix, se t’aMImcosta REi t’enfonses DO#per moments.
REI, com sempre, DO#fa touché. REEt rendeixes: DO#“Jo també”.

FA#m MI RE x2
LA SOL RE
FA MIm RE DO#

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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