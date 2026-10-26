LAContemplar les variDO#mables. LADefinir una estraDO#mtègia, un pla concís. SOL#m→SOLm→FA#Col·locar un seguit de REtrampes. FACalcular per on pot MIintentar fuMI7gir.
LADur a terme simuDO#mlacres. LASi es detecten DO#mfuites, incidir. SOL#m→SOLm→FA#Carregar totes les REarmes. FAEsperar el moment preMIcís. MI7
AtaFA#mcar brutalment. AgaMIfar l’oponent per sorREpresa. I llaFA#mvors, fredament, executar MIaquell gran pla amb subtiRElesa. LA(En un gest) SOLEn un gest de magREnificència atorFAgar-li cleMImmència REi marxar amb el DO#cap ben alt.
FA#mMIRE x2
LASents la porta de l’esDO#mcala. LAUn repicar de claus que DO#mgiren. Ja és aquí. SOL#m→SOLm→FA#Comprovem qui és el més REdestre FAen el noble art de discuMItir. MI7
CoFA#mmencem malament. De moMIment, una porta entreoREberta. És FA#mun truc? Un engany? Un llarg MIsilenci que a tu et desconREcerta. LA(A traïció) SOLA traïció una REveu diu: “T’estimo”. ApaFAreix, se t’aMImcosta REi t’enfonses DO#per moments. REI, com sempre, DO#fa touché. REEt rendeixes: DO#“Jo també”.