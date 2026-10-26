CamaDOreiro! MIPóñame outro LAmvaso de viño que hoDOxe teMIño, hoxe teLAmño que esquecer. CamaDOreiro! MIPóñame outro LAmvaso de viño que esDOta MInoite deixouLAmme a muller.
DOMiMIña LAmmuller! DOMiMIña LAmmuller!
ODOoMIooh! OLAmoooh! ODOoMIooh! OLAmoooh!
Fillo DOde MIgalego e seLAmvillana sou, sempre DOca miña MIguitarra, facenLAmdo festa onde vou. Fillo DOde MIgalego e seLAmvillana sou, sempre ca DOmiña guiMItarra, facendo rumLAmbita po teu corazón! RumDObiMItas po teu LAmcorazón!
ODOoMIooh! OLAmoooh! ODOoMIooh! OLAmoooh!
A miDOña MImuller deixouLAmme na casa, a miDOña MImuller esqueLAmceuse de min. A miDOña MImuller deixouLAmme na casa, a miDOña MImuller esqueLAmceuse de min.
GaDOliza MIsempre no LAmmeu corazón, GaliDOza MIsempre a miña LAmilusión. GaDOliza MIsempre no LAmmeu corazón, GaliDOza MIsempre a miña LAmilusión.
ToDOliMIño por la LAmvida vou! ToDOliMIño por la LAmvida vou! ToDOliMIño por la LAmvida vou!