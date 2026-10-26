O camareiro (Acords)

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Acords Acords
La Pegatina
la pegatina al carrer
la pegatina al carrer
DO MI LAm

CamaDOreiro! MIPóñame outro LAmvaso de viño
que hoDOxe teMIño, hoxe teLAmño que esquecer.
CamaDOreiro! MIPóñame outro LAmvaso de viño
que esDOta MInoite deixouLAmme a muller.

DOMiMIña LAmmuller!
DOMiMIña LAmmuller!

ODOoMIooh! OLAmoooh!
ODOoMIooh! OLAmoooh!

Fillo DOde MIgalego e seLAmvillana sou,
sempre DOca miña MIguitarra, facenLAmdo festa onde vou.
Fillo DOde MIgalego e seLAmvillana sou,
sempre ca DOmiña guiMItarra, facendo rumLAmbita po teu corazón!
RumDObiMItas po teu LAmcorazón!

ODOoMIooh! OLAmoooh!
ODOoMIooh! OLAmoooh!

A miDOña MImuller deixouLAmme na casa,
a miDOña MImuller esqueLAmceuse de min.
A miDOña MImuller deixouLAmme na casa,
a miDOña MImuller esqueLAmceuse de min.

GaDOliza MIsempre no LAmmeu corazón,
GaliDOza MIsempre a miña LAmilusión.
GaDOliza MIsempre no LAmmeu corazón,
GaliDOza MIsempre a miña LAmilusión.

ToDOliMIño por la LAmvida vou!
ToDOliMIño por la LAmvida vou!
ToDOliMIño por la LAmvida vou!

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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