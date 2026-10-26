La cançó està en tonalitat original; si la transposeu dos semitons cap avall, potser la trobareu més fàcil de tocar.
REElla SImem va estimar SOL→LAtant... Jo me l'estimo enREcara.
Plegats SImvam travessar SOL→LAuna porta tanREcada.
RE7Ella, com us ho podré SOLdir, REera tot el meu LAmón llavors
REquan en la llar creLAmaven només paREraules d'aLAmor...
Paraules d'aREmor senLAzilles i REtendres.
No en sabíem SOLmés, teLAníem quinze REanys.
No havíem tinLAgut massa temps per aREprendre'n,
tot just desperLAtàvem del son dels inREfants.
En teníem prou amb LAtres frases REfetes
que havíem aSOLprès d'anLAtics comediREants.
D'històries d'aLAmor, somnis de poREetes,
no en sabíLAem més, teníem quinze REanys...
Ella, SImqui sap on SOLés; LAella, qui sap on REpara.
La vaig SImperdre i SOLmai més LAhe tornat a troREbar-la.
RE7Però sovint en fer-se SOL→REfosc, de lluny m'arriba una canLAçó.
REVelles notes, vells aLAcords, velles paREraules d'aLAmor...
Paraules d'aREmor senLAzilles i REtendres.
No en sabíem SOLmés, teLAníem quinze REanys.
No havíem tinLAgut massa temps per aREprendre'n,
tot just desperLAtàvem del son dels inREfants.
En teníem prou amb LAtres frases REfetes
que havíem aSOLprès d'anLAtics comediREants.
D'històries d'aLAmor, somnis de poREetes,
no en sabíLAem més, teníem quinze REanys...
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.