MIm RE
MImPare, diREgueu-me MImquè li REhan fet
al MImriu, que REja no MImcanta. RE MIm
RellisREca com MImun REbarb mort
soMImta un pam REd'escuma MImblanca. RE MIm
SOLPare, que el riu ja REno és el riu.
MImPare, que aREbans que torni l'esMImtiu,
aREmagui tot el que és MImviu. RE MIm
MImPare, diREgueu-me MImquè li REhan fet
al MImbosc, que REno hi ha MImarbres. RE MIm
A l'hiREvern no MImtinREdrem foc,
ni MIma l'estiu RElloc per atuMImrar-nos. RE MIm
SOLPare, que el bosc ja REno és el bosc.
MImPare, aREbans que es faci MImfosc,
omREpliu de vida el reMImbost. RE MIm
SOLSense llenya i sense REpeixos, pare,
MImens caldrà cremar la SImbarca,
DOllaurar el blat entre les enMImrunes, pare,
i tanDOcar amb tres panys la casa i deia MImvostè...
Pare, si REno hi ha MImpins, no es REfan
piMImnyons, ni REcucs ni oMImcells. RE MIm
Pare, REon no MImhi ha REflors,
no MImes fan abeRElles, cera ni MImmel. RE MIm
SOLPare, que el camp ja REno és el camp.
MImPare, deREmà del cel plourà MImsang,
el REvent ho canta ploMImrant. RE MIm
Pare, ja REsón aMImquí, monsREtres
de MImcarn amb REcucs de MImferREro. MIm
Pare, REno tinMImgueu REpor,
diMImgueu que no, que REjo us esMImpeREro. MIm
SOLPare, que estan maREtant la terra.
MImPare, REdeixeu de ploMImrar,
que ens REhan declarat la MImguerra.
MIm RE
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.