Patim, patam, patum (Acords)

Patim, patam, patum

Acords Acords
Populars
DOPatim, patam, paLAmtum,
homes i DOdones del cap SOLdret,
DOpatim, patam, paLAmtum,
no trepitFAgeu en SOLPatuDOfet…

Patufet, on LAmets?

REPatim, patam, paSImtum,
homes i REdones del cap LAdret,
REpatim, patam, paSImtum,
no treSOLpitgeu en LAPatuREfet…

DOPatufet, on LAmets?

MIPatim, patam, DO#mpatum,
homes i MIdones del cap SIdret,
MIpatim, patam, DO#mpatum,
no trepitLAgeu en SIPatuMIfet…

DO#m

MIPatim, patam, DO#mpatum…
Jo no vull MIcréixer tot soSIlet.
MIM'abrigareu quan faDO#mci fred.

MIEm vull fer alt com un DO#mSant Pau
i em curaMIreu si em faig un SItrau.

MISoc molt petit i vull DO#mser gran.
M'ajudareu MIa anar endaSIvant.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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