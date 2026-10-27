DO Patim, patam, pa LAm tum,

homes i DO dones del cap SOL dret,

DO patim, patam, pa LAm tum,

no trepit FA geu en SOL Patu DO fet…



Patufet, on LAm ets?



RE Patim, patam, pa SIm tum,

homes i RE dones del cap LA dret,

RE patim, patam, pa SIm tum,

no tre SOL pitgeu en LA Patu RE fet…



DO Patufet, on LAm ets?



MI Patim, patam, DO#m patum,

homes i MI dones del cap SI dret,

MI patim, patam, DO#m patum,

no trepit LA geu en SI Patu MI fet…



DO#m



MI Patim, patam, DO#m patum…

Jo no vull MI créixer tot so SI let.

MI M'abrigareu quan fa DO#m ci fred.



MI Em vull fer alt com un DO#m Sant Pau

i em cura MI reu si em faig un SI trau.



MI Soc molt petit i vull DO#m ser gran.

M'ajudareu MI a anar enda SI vant.