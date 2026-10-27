DOPatim, patam, paLAmtum,
homes i DOdones del cap SOLdret,
DOpatim, patam, paLAmtum,
no trepitFAgeu en SOLPatuDOfet…
Patufet, on LAmets?
REPatim, patam, paSImtum,
homes i REdones del cap LAdret,
REpatim, patam, paSImtum,
no treSOLpitgeu en LAPatuREfet…
DOPatufet, on LAmets?
MIPatim, patam, DO#mpatum,
homes i MIdones del cap SIdret,
MIpatim, patam, DO#mpatum,
no trepitLAgeu en SIPatuMIfet…
DO#m
MIPatim, patam, DO#mpatum…
Jo no vull MIcréixer tot soSIlet.
MIM'abrigareu quan faDO#mci fred.
MIEm vull fer alt com un DO#mSant Pau
i em curaMIreu si em faig un SItrau.
MISoc molt petit i vull DO#mser gran.
M'ajudareu MIa anar endaSIvant.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.