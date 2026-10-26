Intro: MIm RE DO SI x4



MIm Lerelerele RE relelere DO lerele SI lereleré.

MIm Lerelerele RE relelere DO lerele SI lereleré.

MIm Rumba, rumbe RE ta bona, rum DO ba, de SI Barcelona,

MIm rumba, rumbe RE ta bona, rum DO ba, la SI bossa sona.

MIm Lerelerele RE relelere DO lerele SI lereleré.

MIm Lerelerele RE relelere DO lerele SI lereleré.



MIm M'agrada que hi hagi RE persones que et vin DO guin a dir que no SI et volen dir res,

MIm perquè diuen més del RE que volen i no DO et fan sentir. SI Violeeent!

MIm Vull parlar de RE parlar, vull DO saber SI de saber,

MIm vull estar-me RE d'estar quan DO fer no SI sigui fer.



MIm Lerelerele RE relelere DO lerele SI lereleré.

MIm Lerelerele RE relelere DO lerele SI lereleré.

MIm Lerelerele RE relelere DO lerele SI lereleré.

MIm Lerelerele RE relelere DO lerele SI lereleré.



MIm Sense paraules, amb RE idees, sense DO res a dir, SI només som feres,

MIm records d'avui, dites RE pel demà, el tre DO sor d'avui SI és poder parlar.

MIm Vull parlar de RE parlar, vull DO saber SI de saber,

MIm vull estar-me RE d'estar quan DO fer no SI sigui fer.



MIm Lerelerele RE relelere DO lerele SI lereleré.

MIm Lerelerele RE relelere DO lerele SI lereleré.

MIm Rumba, rumbe RE ta bona, rum DO ba, de SI Barcelona,

MIm rumba, rumbe RE ta bona, rum DO ba, la SI bossa sona.

MIm Lerelerele RE relelere DO lerele SI lereleré.

MIm Lerelerele RE relelere DO lerele SI lereleré.



MIm La rumba so RE na al car DO rer. Iee SI e! Uoo!

MIm La rumba so RE na al car DO rer. Iee SI e! Uoo!

MIm La rumba so RE na al car DO rer. Iee SI e! Uoo!

MIm La rumba so RE na al car DO rer. Iee SI e! Uoo!



MIm Dispara a l'especula RE ció, que ahora DO va valiente SI el sol, Barcelona.

MIm Dispara a l'especulaci RE ó, que ahora va va DO liente el sol, SI la rumba al carrer!



MIm Lerelerele RE relelere DO lerele SI lereleré.

MIm Lerelerele RE relelere DO lerele SI lereleré.

MIm Lerelerele RE relelere DO lerele SI lereleré.

MIm Lerelerele RE relelere DO lerele SI lereleré.