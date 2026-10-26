Penjat (Acords)

Rumba, rumbeta bona, rumba, de Barcelona

Acords Acords
La Pegatina
la pegatina al carrer
la pegatina al carrer
Intro: MIm RE DO SI x4

MImLerelereleRErelelereDOlereleSIlereleré.
MImLerelereleRErelelereDOlereleSIlereleré.
MImRumba, rumbeREta bona, rumDOba, de SIBarcelona,
MImrumba, rumbeREta bona, rumDOba, la SIbossa sona.
MImLerelereleRErelelereDOlereleSIlereleré.
MImLerelereleRErelelereDOlereleSIlereleré.

MImM'agrada que hi hagi REpersones que et vinDOguin a dir que no SIet volen dir res,
MImperquè diuen més del REque volen i no DOet fan sentir. SIVioleeent!
MImVull parlar de REparlar, vull DOsaber SIde saber,
MImvull estar-me REd'estar quan DOfer no SIsigui fer.

MImLerelereleRErelelereDOlereleSIlereleré.
MImLerelereleRErelelereDOlereleSIlereleré.
MImLerelereleRErelelereDOlereleSIlereleré.
MImLerelereleRErelelereDOlereleSIlereleré.

MImSense paraules, amb REidees, sense DOres a dir, SInomés som feres,
MImrecords d'avui, dites REpel demà, el treDOsor d'avui SIés poder parlar.
MImVull parlar de REparlar, vull DOsaber SIde saber,
MImvull estar-me REd'estar quan DOfer no SIsigui fer.

MImLerelereleRErelelereDOlereleSIlereleré.
MImLerelereleRErelelereDOlereleSIlereleré.
MImRumba, rumbeREta bona, rumDOba, de SIBarcelona,
MImrumba, rumbeREta bona, rumDOba, la SIbossa sona.
MImLerelereleRErelelereDOlereleSIlereleré.
MImLerelereleRErelelereDOlereleSIlereleré.

MImLa rumba soREna al carDOrer. IeeSIe! Uoo!
MImLa rumba soREna al carDOrer. IeeSIe! Uoo!
MImLa rumba soREna al carDOrer. IeeSIe! Uoo!
MImLa rumba soREna al carDOrer. IeeSIe! Uoo!

MImDispara a l'especulaREció, que ahora DOva valiente SIel sol, Barcelona.
MImDispara a l'especulaciREó, que ahora va vaDOliente el sol, SIla rumba al carrer!

MImLerelereleRErelelereDOlereleSIlereleré.
MImLerelereleRErelelereDOlereleSIlereleré.
MImLerelereleRErelelereDOlereleSIlereleré.
MImLerelereleRErelelereDOlereleSIlereleré.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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