Intro:
MIm RE DO SI x4 MImLerelerele RErelelere DOlerele SIlereleré. MImLerelerele RErelelere DOlerele SIlereleré. MImRumba, rumbe REta bona, rum DOba, de SIBarcelona, MImrumba, rumbe REta bona, rum DOba, la SIbossa sona. MImLerelerele RErelelere DOlerele SIlereleré. MImLerelerele RErelelere DOlerele SIlereleré. MImM'agrada que hi hagi REpersones que et vin DOguin a dir que no SIet volen dir res, MImperquè diuen més del REque volen i no DOet fan sentir. SIVioleeent! MImVull parlar de REparlar, vull DOsaber SIde saber, MImvull estar-me REd'estar quan DOfer no SIsigui fer. MImLerelerele RErelelere DOlerele SIlereleré. MImLerelerele RErelelere DOlerele SIlereleré. MImLerelerele RErelelere DOlerele SIlereleré. MImLerelerele RErelelere DOlerele SIlereleré. MImSense paraules, amb REidees, sense DOres a dir, SInomés som feres, MImrecords d'avui, dites REpel demà, el tre DOsor d'avui SIés poder parlar. MImVull parlar de REparlar, vull DOsaber SIde saber, MImvull estar-me REd'estar quan DOfer no SIsigui fer. MImLerelerele RErelelere DOlerele SIlereleré. MImLerelerele RErelelere DOlerele SIlereleré. MImRumba, rumbe REta bona, rum DOba, de SIBarcelona, MImrumba, rumbe REta bona, rum DOba, la SIbossa sona. MImLerelerele RErelelere DOlerele SIlereleré. MImLerelerele RErelelere DOlerele SIlereleré. MImLa rumba so REna al car DOrer. Iee SIe! Uoo! MImLa rumba so REna al car DOrer. Iee SIe! Uoo! MImLa rumba so REna al car DOrer. Iee SIe! Uoo! MImLa rumba so REna al car DOrer. Iee SIe! Uoo! MImDispara a l'especula REció, que ahora DOva valiente SIel sol, Barcelona. MImDispara a l'especulaci REó, que ahora va va DOliente el sol, SIla rumba al carrer! MImLerelerele RErelelere DOlerele SIlereleré. MImLerelerele RErelelere DOlerele SIlereleré. MImLerelerele RErelelere DOlerele SIlereleré. MImLerelerele RErelelere DOlerele SIlereleré.
Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.
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