Perduts en la immensa mar blava (Acords)

Perduts en la immensa mar blava

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Perduts en la immensa mar blava, SOL DO SOL
les mans al timó de la RE7nau,
perSOLduts en la imDOmensa mar SOLblava,
sols DOpenso en torREnar al teu cosSOLtat.

Bring back, DObring back.
Oh! REBring back my bonnie
to SOLme, to me!

De nit estirat jo somnio DO SOL
dels dies joiosos pasRE7sats,
de SOLnit estiDOrat jo somSOLnio
que DOno trigaREran a torSOLnar.

Bring back, DObring back.
Oh! REBring back my bonnie
to SOLme, to me!

Un temporal va inflar les veles, DO SOL
i tot el vaixell va cruiRE7xir,
un SOLtemporal va DOinflar les SOLveles
i DOva encaREminar-nos a SOLport.

Bring back, DObring back.
Oh! REBring back my bonnie
to SOLme, to me!

Contents tots els mariners canten, DO SOL
ja veuen la fi dels seus RE7mals,
conSOLtents tots els DOmariners SOLcanten,
i DOjo penso REen el meu aSOLmor.

Bring back, DObring back.
Oh! REBring back my bonnie
to SOLme, to me!

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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