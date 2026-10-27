Perduts en la immensa mar blava,
SOL DO SOL
les mans al timó de la
RE7nau,
per
SOLduts en la im DOmensa mar SOLblava,
sols
DOpenso en tor REnar al teu cos SOLtat.
Bring back,
DObring back.
Oh!
REBring back my bonnie
to
SOLme, to me!
De nit estirat jo somnio
DO SOL
dels dies joiosos pas
RE7sats,
de
SOLnit esti DOrat jo som SOLnio
que
DOno triga REran a tor SOLnar.
Bring back,
DObring back.
Oh!
REBring back my bonnie
to
SOLme, to me!
Un temporal va inflar les veles,
DO SOL
i tot el vaixell va crui
RE7xir,
un
SOLtemporal va DOinflar les SOLveles
i
DOva enca REminar-nos a SOLport.
Bring back,
DObring back.
Oh!
REBring back my bonnie
to
SOLme, to me!
Contents tots els mariners canten,
DO SOL
ja veuen la fi dels seus
RE7mals,
con
SOLtents tots els DOmariners SOLcanten,
i
DOjo penso REen el meu a SOLmor.
Bring back,
DObring back.
Oh!
REBring back my bonnie
to
SOLme, to me!
les mans al timó de la
per
sols
Bring back,
Oh!
to
De nit estirat jo somnio
dels dies joiosos pas
de
que
Bring back,
Oh!
to
Un temporal va inflar les veles,
i tot el vaixell va crui
un
i
Bring back,
Oh!
to
Contents tots els mariners canten,
ja veuen la fi dels seus
con
i
Bring back,
Oh!
to