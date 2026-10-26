Petita oda en dijous (Acords)

Em sé fer uns peixos de fusta panxarruts, no gaire grans

Acords Acords
Els Amics de les Arts
DO MIm DO MIm LAm LA REm LAm SOL MI

DOEm sé FAfer uns DOpeixos de FAfusta LAmpanxarSOLruts, no gaire FAgrans; FAm
DOels emFApleno de DOllimalla FAtoLAmcada amb SOLla pedra iFAmant FAm
DOi els FAacoloDOreixo a FAl'oLAmli perquè SOLsiguin fulguFArants. FAm
DOEnseFAnyo els peiDOxos i exFApliLAmco que veuSOLrem com nedaFAran FAm
DOtots dos FAsols dins DOuna bóFAta; i, LAmun cop SOLa l'aigua poFAsats, FAm
DOdemaFAno un boDOcí de coFAca i LAmels el doSOLno amb una FAmà. FAm
DO(Però FAjo, sense DOque es veFAgi, LAmhi barreSOLjo pedra iFAmant FAm
DOi aiFAxí sembla, DOpels qui miFAren, LAmque els peiSOLxos venen neFAdant.) FAm

LAm FA LAm MI

DODamunt FAl'aigua i DOsota els FAnúvols LAmsi hi ha SOLcoses per conFAtar! FAm
DOMilers FAde llums DObrillariFAen LAmsi la bóSOLta fos el FAmar, FAm
DOi els FAespectaDOdors que miFAren LAmfos tota SOLla humaniFAtat, FAm
DOi els FApeixos DOque m’engiFApono LAmfossin SOLuns peixos naFAvals, FAm
DOque llisFAquessin DOper la zoFAnes LAmcom ocells SOLper l’aire FAblau. FAm

DO FA DO FA LAm SOL FA FAm x2
DO

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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