DOEm sé FAfer uns DOpeixos de FAfusta LAmpanxarSOLruts, no gaire FAgrans; FAm DOels emFApleno de DOllimalla FAtoLAmcada amb SOLla pedra iFAmant FAm DOi els FAacoloDOreixo a FAl'oLAmli perquè SOLsiguin fulguFArants. FAm DOEnseFAnyo els peiDOxos i exFApliLAmco que veuSOLrem com nedaFAran FAm DOtots dos FAsols dins DOuna bóFAta; i, LAmun cop SOLa l'aigua poFAsats, FAm DOdemaFAno un boDOcí de coFAca i LAmels el doSOLno amb una FAmà. FAm DO(Però FAjo, sense DOque es veFAgi, LAmhi barreSOLjo pedra iFAmant FAm DOi aiFAxí sembla, DOpels qui miFAren, LAmque els peiSOLxos venen neFAdant.) FAm
LAmFALAmMI
DODamunt FAl'aigua i DOsota els FAnúvols LAmsi hi ha SOLcoses per conFAtar! FAm DOMilers FAde llums DObrillariFAen LAmsi la bóSOLta fos el FAmar, FAm DOi els FAespectaDOdors que miFAren LAmfos tota SOLla humaniFAtat, FAm DOi els FApeixos DOque m’engiFApono LAmfossin SOLuns peixos naFAvals, FAm DOque llisFAquessin DOper la zoFAnes LAmcom ocells SOLper l’aire FAblau. FAm