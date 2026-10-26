REmBressol de vida, FAcamins de somnis, DOpont LA7de cultures. REm(Ai! Qui ho diria!) FAHa estat LAel mar. LA7Mireu-lo fet una REmclaveguera. SOLmMireu-lo anar i venir LAsense parar. REmSembla mentida FAque en el seu ventre DOes LA7fes la vida. REmAi! Qui ho diria FAsense ruLAbor! LA7Mireu-lo fet uREmna DOclaveSI♭gueLAra, REmferit LA7de REmmort.
REmDe la manera FAque el desvalisen DOi l’enveLA7rinen. REmAi! Qui ho diria, FAque LAens dona el pa! LA7Mireu-lo fet REmuna claveguera. SOLmMireu-lo anar i veLAnir sense parar. REm¿On són els savis FAi els poderosos DOque LA7s’anomenen… REm(Ai! Qui ho diria!) FAConservaLAdors? LA7Mireu-lo fet REmuna DOclaveSI♭gueLAra, REmfeLA7rit de REmmort.
REmQuanta abundància, FAquanta bellesa, DOquanLA7ta energia. REm(Ai! Qui ho diria!) FAFeta malLAbé! LA7Per ignorància, REmper imprudència, SOLmper inconsciència i LAper mala llet. REmJo que volia FAque m’enterressin DOentre LA7la platja. REm(Ai! Qui ho diria!) FAI el LAfirmament! LA7I serem nosaltres. REm(Ai! DO→SI♭Qui ho LAdiria!) REmEls LA7qui REmt’enterrem.