Plany al mar (Acords)

Bressol de vida

Acords Acords
Joan Manuel Serrat
joan manuel serrat fa vint anys que tinc vint anys
joan manuel serrat fa vint anys que tinc vint anys
REmBressol de vida,
FAcamins de somnis,
DOpont LA7de cultures.
REm(Ai! Qui ho diria!)
FAHa estat LAel mar.
LA7Mireu-lo fet una REmclaveguera.
SOLmMireu-lo anar i venir LAsense parar.
REmSembla mentida
FAque en el seu ventre
DOes LA7fes la vida.
REmAi! Qui ho diria
FAsense ruLAbor!
LA7Mireu-lo fet uREmna DOclaveSI♭gueLAra,
REmferit LA7de REmmort.

REmDe la manera
FAque el desvalisen
DOi l’enveLA7rinen.
REmAi! Qui ho diria,
FAque LAens dona el pa!
LA7Mireu-lo fet REmuna claveguera.
SOLmMireu-lo anar i veLAnir sense parar.
REm¿On són els savis
FAi els poderosos
DOque LA7s’anomenen…
REm(Ai! Qui ho diria!)
FAConservaLAdors?
LA7Mireu-lo fet REmuna DOclaveSI♭gueLAra,
REmfeLA7rit de REmmort.

REmQuanta abundància,
FAquanta bellesa,
DOquanLA7ta energia.
REm(Ai! Qui ho diria!)
FAFeta malLAbé!
LA7Per ignorància, REmper imprudència,
SOLmper inconsciència i LAper mala llet.
REmJo que volia
FAque m’enterressin
DOentre LA7la platja.
REm(Ai! Qui ho diria!)
FAI el LAfirmament!
LA7I serem nosaltres.
REm(Ai! DO→SI♭Qui ho LAdiria!)
REmEls LA7qui REmt’enterrem.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

Heart
Desa la publicació

Has trobat algun error en aquesta cançó? Escriu-nos a acordscatorze@gmail.com o deixa un comentari i el corregirem. Gràcies!

Notació
To
+1 semitò
-1 semitò
Velocitat
Afinador Imprimir Error? Contribueix
Afinador Imprimir Error? +
Separation
Subscriu-te al butlletí de Catorze
Enviem cada setmana un tast de cultura i literatura en català per correu electrònic.
Subscriu-t’hi
Subscriu-t’hi