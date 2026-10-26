Preferiria no fer-ho (Acords)

I carregats de bons propòsits

Acords Acords
Els Amics de les Arts
els amics de les arts nomes d entrar hi ha sempre el dinosau
els amics de les arts nomes d entrar hi ha sempre el dinosau
SOLI carreREgats de bons propòLAsits
SOLara aferRErar-nos a un clau roLAent,
SOLun “Vinga!” REmarca de la caLAsa
SOLi confiREar que bufi el LAvent.
Preferiria no fer-SOLho. RE LA
SOLPreferiREria no fer-LAho.

SOLTot i l’esREforç en decorar-LAho,
SOLsaps que ja REhi hem estat aLAbans.
SOLD’on treus les REforces tu per creuLAre
SOLen el que REtants cops s’ha esfonLAdrat?
Preferiria no fer-SOLho. RE LA
SOLPreferiREria no fer-LAho.

MImQue cabró l’aSOLmor, que fa confondre flors i SImmerda,
trobar bellesa en una esREquerLAda.
MImQue cabró l’aSOLmor! Se’n va sense deixar cap SImrastre
i ens deixa sols amb el poREllasLAtre.

SOLSi ens rendim REara a l’eviLAdència,
SOLens queda REmés de mitLAja nit.
SOLVoto per enREcetar una LAampolla.
SOLNo em senREtiràs marxar LAal matí.

SOL RE LA x2
LA#
SIm RE SOL x2

Preferiria no SImfer-hoREi baSOLllar i ballar i ballar.
Preferiria no SImfer-hoREi baSOLllar i ballar i ballar.

MImAlmenys hem aSOLprès que un no sempre ha de dir el que SImpensa,
que es pot follar amb amor i REsenLAse.
MImQue no hi ha SOLmotor més enganyós que l’espeSImrança:
no va més lluny qui més es REcanLAsa.
MImAlmenys hem aSOLprès que un no sempre ha de dir el que SImpensa,
que es pot follar amb amor i REsenLAse.
MImQue no hi ha SOLmotor més enganyós que l’espeSImrança:
no va més lluny qui més es REcanLAsa.

SOL RE LA

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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