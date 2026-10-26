SOLI carreREgats de bons propòLAsits SOLara aferRErar-nos a un clau roLAent, SOLun “Vinga!” REmarca de la caLAsa SOLi confiREar que bufi el LAvent. Preferiria no fer-SOLho. RELA SOLPreferiREria no fer-LAho.
SOLTot i l’esREforç en decorar-LAho, SOLsaps que ja REhi hem estat aLAbans. SOLD’on treus les REforces tu per creuLAre SOLen el que REtants cops s’ha esfonLAdrat? Preferiria no fer-SOLho. RELA SOLPreferiREria no fer-LAho.
MImQue cabró l’aSOLmor, que fa confondre flors i SImmerda, trobar bellesa en una esREquerLAda. MImQue cabró l’aSOLmor! Se’n va sense deixar cap SImrastre i ens deixa sols amb el poREllasLAtre.
SOLSi ens rendim REara a l’eviLAdència, SOLens queda REmés de mitLAja nit. SOLVoto per enREcetar una LAampolla. SOLNo em senREtiràs marxar LAal matí.
SOLRELA x2 LA# SImRESOL x2
Preferiria no SImfer-hoREi baSOLllar i ballar i ballar. Preferiria no SImfer-hoREi baSOLllar i ballar i ballar.
MImAlmenys hem aSOLprès que un no sempre ha de dir el que SImpensa, que es pot follar amb amor i REsenLAse. MImQue no hi ha SOLmotor més enganyós que l’espeSImrança: no va més lluny qui més es REcanLAsa. MImAlmenys hem aSOLprès que un no sempre ha de dir el que SImpensa, que es pot follar amb amor i REsenLAse. MImQue no hi ha SOLmotor més enganyós que l’espeSImrança: no va més lluny qui més es REcanLAsa.