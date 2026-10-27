DOPuff era un drac MImmàgic que viFAvia al fons del DOmar,
peFArò sol s’avorDOria molt i REmsortia a juSOL7gar.
DOHi havia un MImnen petit que FAse l'estimava DOmolt.
Es FAtrobaven a DOla platja tot REmjugant de sol a SOL7sol.
DOTots dos van preMImparar un FAviatge molt DOllarg:
voFAlien anar DOa veure REmmón travessant el SOL7mar.
DOQuan hi havia MImtempesta, s'ho FAarreglaven molt DObé,
enFAfilant-se a DOla cua d'en Puff, REmvigilava el SOL7vent.
DONobles reis i MImprínceps s'incliFAnaven al seu DOpas
i FAquan Puff els va DOfer un crit, els REmpirates van caSOL7llar.
DOPuff era un drac MImmàgic que viFAvia al fons del DOmar,
peFArò sol s’avorDOria molt i REmsortia a juSOL7gar.
DOEls dracs viuen per MImsempre, peFArò els nens es fan DOgrans,
i FAvan conèixer DOaltres jocs que REmli van agradar SOL7tant.
DOQue una nit molt MImgris i trista FAel nen el va deiDOxar,
i FAels brams de joDOia d'aquell REmdrac es van acaSOL7bar.
DOPuff era un drac MImmàgic que viFAvia al fons del DOmar,
peFArò sol s’avorDOria molt i REmsortia a juSOL7gar.
DODoblegant el seu MImllarg coll, el FAdrac es va alluDOnyar,
semFAblava que esDOtava plovent quan es REmva posar a ploSOL7rar.
DOTot sol, molt trist i MImmoix, el FAdrac es va alluDOnyar.
Poc FAa poc, molt lenDOtament, se’n va REmtornar al fons del SOL7mar.
DOPuff era un drac MImmàgic que viFAvia al fons del DOmar,
peFArò sol s’avorDOria molt i REmsortia a juSOL7gar.
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