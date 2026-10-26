Quan arriba el fred (Acords)

Quan arriba el fred

Acords Acords
Joan Manuel Serrat
LAmQuan arriba el fred,
LAms'amaguen les roses
LAmi no es veuen noies
MIriure pels carrers.
LAmQuan arriba el fred,
LAmtot sembla morir-se,
LAmarbres sense fulles
LAmque et rebran, hivern.
LAmQuan arriba el fred,
LAms'adormen els homes,
LAmes tanquen les portes,
MIse'n van els ocells.
FAI amb el seu volar,
LAmte'n vas anar tu,
REmbuscant altra terra,
MIbuscant altra LAmllum.
FANomés m'has deixat
LAmun poble desert.
FAQuina tristor viure
MIquan arLAmriba el fred!
LAmPerò s'acaba el fred
LAmi desperten els homes,
LAmels arbres, les bèsties,
MIles flors de passeig.
REmQuan els ocells tornen,
MIen morir el LAmfred,
FAla blanca muntanya
MIes vesteix LAmde verd.
FAAra que has tornat,
LAmtot és diferent,
FAla vida desperta,
MIla vida desperta
LAmi la neu es va fonent…

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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