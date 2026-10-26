LAmQuan arriba el fred, LAms'amaguen les roses LAmi no es veuen noies MIriure pels carrers. LAmQuan arriba el fred, LAmtot sembla morir-se, LAmarbres sense fulles LAmque et rebran, hivern. LAmQuan arriba el fred, LAms'adormen els homes, LAmes tanquen les portes, MIse'n van els ocells. FAI amb el seu volar, LAmte'n vas anar tu, REmbuscant altra terra, MIbuscant altra LAmllum. FANomés m'has deixat LAmun poble desert. FAQuina tristor viure MIquan arLAmriba el fred! LAmPerò s'acaba el fred LAmi desperten els homes, LAmels arbres, les bèsties, MIles flors de passeig. REmQuan els ocells tornen, MIen morir el LAmfred, FAla blanca muntanya MIes vesteix LAmde verd. FAAra que has tornat, LAmtot és diferent, FAla vida desperta, MIla vida desperta LAmi la neu es va fonent…