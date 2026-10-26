Quasi una dona (Acords)

Té els cabells llargs i nets

Acords Acords
Joan Manuel Serrat
"Serrat 4", de Joan Manuel Serrat
"Serrat 4", de Joan Manuel Serrat
REmTé els cabells llargs i LAmnets SOL7
DOde color blat madur
SOL7i l'olor del pa blanc quan surt del forn,
FAi té els ulls blaus, DOla pell suau i el pit dur.
LA#Encara du mitFAjons, encara SOL7du mitjons.
REmÉs quasi una doLAmna SOL7
DOque em mira quasi SOL7com una dona
FAm'escolta quasi com una dona,
DOi vibra quasi com una dona,
REmcom una dona que et vol com a ningú,
LAmi al matí obre els seus ulls amb tu. SOL7
DOCom un caSOL7lidoscopi de DOcristalls menuts
canvia de dibuix i de colors SOL7
FAsi al bresDOsol llu el sol o ha plogut,
LA#i omple el FAmeu món de SOL7flors,
REmi omple el meu món de flors. LAm
SOL7M'agrada acariciar-la
DOperquè em neteja el cor.
SOL7Vull ser mestre d'amor com en Salvat
FAi als meus geDOnolls
LA#dormir al seu coll prim i fort,
FAon és el SOL7meu pecat.
REmTant se val si és LAmpecat.
SOL7

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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