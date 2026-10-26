REmTé els cabells llargs i LAmnets SOL7 DOde color blat madur SOL7i l'olor del pa blanc quan surt del forn, FAi té els ulls blaus, DOla pell suau i el pit dur. LA#Encara du mitFAjons, encara SOL7du mitjons. REmÉs quasi una doLAmna SOL7 DOque em mira quasi SOL7com una dona FAm'escolta quasi com una dona, DOi vibra quasi com una dona, REmcom una dona que et vol com a ningú, LAmi al matí obre els seus ulls amb tu. SOL7 DOCom un caSOL7lidoscopi de DOcristalls menuts canvia de dibuix i de colors SOL7 FAsi al bresDOsol llu el sol o ha plogut, LA#i omple el FAmeu món de SOL7flors, REmi omple el meu món de flors. LAm SOL7M'agrada acariciar-la DOperquè em neteja el cor. SOL7Vull ser mestre d'amor com en Salvat FAi als meus geDOnolls LA#dormir al seu coll prim i fort, FAon és el SOL7meu pecat. REmTant se val si és LAmpecat. SOL7