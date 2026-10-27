DO Què se n'ha fet, d'a LAm quelles flors?

REm Fa tants SOL dies…

DO Què se n'ha fet, d'a LAm quelles flors?

FA Fa tant de SOL temps…

DO Què se n'ha fet, d'a LAm quelles flors?

REm Les noies en SOL van fer un pom.

FA Qui sap si DO tornaran,

REm qui sap si SOL mai torna DO ran.



DO De les noies, què LAm se n'ha fet?

REm Fa tants SOL dies…

DO De les noies, què LAm se n'ha fet?

FA Fa tant de SOL temps…

DO De les noies, què LAm se n'ha fet?

REm Han anat a SOL buscar els nois.

FA Qui sap si DO tornaran,

REm qui sap si SOL mai torna DO ran.



DO On han anat tots LAm aquells nois?

REm Fa tants SOL dies…

DO On han anat tots LAm aquells nois?

FA Fa tant de SOL temps…

DO On han anat tots LAm aquells nois?

REm A la guerra SOL a ser soldats.

FA Qui sap si DO tornaran,

REm qui sap si SOL mai torna DO ran.



DO Què se n'ha fet, d'a LAm quells soldats?

REm Fa tants SOL dies…

DO Què se n'ha fet, d'a LAm quells soldats?

FA Fa tant de SOL temps…

DO Què se n'ha fet, d'a LAm quells soldats?

REm Les tombes SOL els han cobert.

FA Ells ja no DO tornaran,

REm ells ja mai SOL més torna DO ran.



DO De les tombes, què LAm se n'ha fet?

REm Fa tants SOL dies…

DO De les tombes, què LAm se n'ha fet?

FA Fa tant de SOL temps…

DO De les tombes, què LAm se n'ha fet?

REm Fa temps que hi SOL van créixer flors…

FA Ells ja no DO tornaran,

REm ells ja mai SOL més torna DO ran.



DO Què se n'ha fet, d'a LAm quelles flors?

REm Fa tants SOL dies…

DO Què se n'ha fet, d'a LAm quelles flors?

FA Fa tant de SOL temps…

DO Què se n'ha fet, d'a LAm quelles flors?

REm Les noies en SOL van fer un pom.

FA Qui sap si DO tornaran,

REm qui sap si SOL mai torna DO ran.