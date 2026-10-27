Que se n'ha fet d'aquelles flors (Acords)

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DOQuè se n'ha fet, d'aLAmquelles flors?
REmFa tants SOLdies…
DOQuè se n'ha fet, d'aLAmquelles flors?
FAFa tant de SOLtemps…
DOQuè se n'ha fet, d'aLAmquelles flors?
REmLes noies en SOLvan fer un pom.
FAQui sap si DOtornaran,
REmqui sap si SOLmai tornaDOran.

DODe les noies, què LAmse n'ha fet?
REmFa tants SOLdies…
DODe les noies, què LAmse n'ha fet?
FAFa tant de SOLtemps…
DODe les noies, què LAmse n'ha fet?
REmHan anat a SOLbuscar els nois.
FAQui sap si DOtornaran,
REmqui sap si SOLmai tornaDOran.

DOOn han anat tots LAmaquells nois?
REmFa tants SOLdies…
DOOn han anat tots LAmaquells nois?
FAFa tant de SOLtemps…
DOOn han anat tots LAmaquells nois?
REmA la guerra SOLa ser soldats.
FAQui sap si DOtornaran,
REmqui sap si SOLmai tornaDOran.

DOQuè se n'ha fet, d'aLAmquells soldats?
REmFa tants SOLdies…
DOQuè se n'ha fet, d'aLAmquells soldats?
FAFa tant de SOLtemps…
DOQuè se n'ha fet, d'aLAmquells soldats?
REmLes tombes SOLels han cobert.
FAElls ja no DOtornaran,
REmells ja mai SOLmés tornaDOran.

DODe les tombes, què LAmse n'ha fet?
REmFa tants SOLdies…
DODe les tombes, què LAmse n'ha fet?
FAFa tant de SOLtemps…
DODe les tombes, què LAmse n'ha fet?
REmFa temps que hi SOLvan créixer flors…
FAElls ja no DOtornaran,
REmells ja mai SOLmés tornaDOran.

DOQuè se n'ha fet, d'aLAmquelles flors?
REmFa tants SOLdies…
DOQuè se n'ha fet, d'aLAmquelles flors?
FAFa tant de SOLtemps…
DOQuè se n'ha fet, d'aLAmquelles flors?
REmLes noies en SOLvan fer un pom.
FAQui sap si DOtornaran,
REmqui sap si SOLmai tornaDOran.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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