SOLmT'ho havien dit, SOL7allà baix a la terra dels teus DOmpares, MI♭t'ho havien REdit, MI♭REMI♭ RE7que Europa era molt gran; SOLmper això hi anares.
SOLmDes del gran Sud, SOL7on l'ombra de les palmeres és DOmdolça MI♭i l'aigua dels RErius MI♭REMI♭ RE7camina de puntetes SOLmcauteloses.
SOLmT'ho havien dit, SOL7de nit les passes lentes de les DOmdunes, MI♭t'ho havien REdit, MI♭REMI♭ RE7que el desert es va fent gran a meSOLmsura.
SOLmQue els rics del nord SOL7hi trenquen els seus rellotges de DOmsorra MI♭a contraREcop, MI♭REMI♭ RE7i tu només tenies ganes de SOLmcórrer.
Què hi fas, FARashid, SOLmperdut a la frontissa FAd'un nord poruc i un MI♭sud que es desesREpera? SOLmT'han estripat FAl'honor SOLmi la camisa, FAi un cop aMI♭quí no tornaREràs enrera.
SOLmPell de color de dàtil o de FAsutge, SOLmque sempre està fent cua a Laietana, FAno ets innocent, sigui que sigui el jutge: SOLmtu ets el pecat, el camell, la fulana, SOLmdècim trencat, propina d'urinari; FAets tot allò que el fariseu rebutja. MI♭Trinca la creu i puja al teu calREvari. RE7 SOLmSalam, Rashid.
SOLmJa ni saps quan SOL7fa que camines per ciutats DOmllogades MI♭arroseREgant MI♭REMI♭ RE7la sensació que a tot arreu soSOLmbraves.
SOLmEt coneixem: SOL7ets carn de soterrani i de conDOmquestes, MI♭la falca justa perREquè MI♭REMI♭ RE7no trontolli la taula de la SOLmfesta. SOLmBulls al perol, SOL7somnis del Sud contra la DOmincerta ràbia MI♭de morir REsol. MI♭REMI♭ RE7Volies volar, i Europa és una SOLmgàbia.
SOLmI vas perdent SOL7a poc a poc records per les DOmvoreres MI♭feixugaREment, MI♭REMI♭ RE7però et sents viu i esperes com les SOLmferes.
FAEl món es mou pels qui, com SOLmtu, caminen FAmés del que volen. Mà MI♭d'obra baRErata. SOLmSobrevivents de preFAsons i paSOLmllisses FAque han decidit que els MI♭guiïn les saREbates.
SOLmDemà per tu somriurà la Mona FALisa. SOLmFaràs servir el Louvre de nevera. FALes catedrals alternaran la missa SOLmamb l'Alcorà i les danses barbaresques.
SOLmPerò mentrestant Europa va fent d'esma. FAHa embolicat les porres amb banderes MI♭i a tu et reserva un jardí del MaREresRE7me. SOLmSalam, Rashid.