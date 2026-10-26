Salam Rashid (Acords)

T'ho havien dit

Acords Acords
Joan Manuel Serrat
joan manuel serrat material sensible
joan manuel serrat material sensible
SOLm FAm SOLm FAm MI♭ RE RE7

SOLmT'ho havien dit,
SOL7allà baix a la terra dels teus DOmpares,
MI♭t'ho havien REdit, MI♭ RE MI♭
RE7que Europa era molt gran;
SOLmper això hi anares.

SOLmDes del gran Sud,
SOL7on l'ombra de les palmeres és DOmdolça
MI♭i l'aigua dels RErius MI♭ RE MI♭
RE7camina de puntetes SOLmcauteloses.

SOLmT'ho havien dit,
SOL7de nit les passes lentes de les DOmdunes,
MI♭t'ho havien REdit, MI♭ RE MI♭
RE7que el desert es va fent gran a meSOLmsura.

SOLmQue els rics del nord
SOL7hi trenquen els seus rellotges de DOmsorra
MI♭a contraREcop, MI♭ RE MI♭
RE7i tu només tenies ganes de SOLmcórrer.

Què hi fas, FARashid,
SOLmperdut a la frontissa
FAd'un nord poruc i un MI♭sud que es desesREpera?
SOLmT'han estripat FAl'honor
SOLmi la camisa,
FAi un cop aMI♭quí no tornaREràs enrera.

SOLmPell de color de dàtil o de FAsutge,
SOLmque sempre està fent cua a Laietana,
FAno ets innocent, sigui que sigui el jutge:
SOLmtu ets el pecat, el camell, la fulana,
SOLmdècim trencat, propina d'urinari;
FAets tot allò que el fariseu rebutja.
MI♭Trinca la creu i puja al teu calREvari. RE7
SOLmSalam, Rashid.

SOLmJa ni saps quan
SOL7fa que camines per ciutats DOmllogades
MI♭arroseREgant MI♭ RE MI♭
RE7la sensació que a tot arreu soSOLmbraves.

SOLmEt coneixem:
SOL7ets carn de soterrani i de conDOmquestes,
MI♭la falca justa perREquè MI♭ RE MI♭
RE7no trontolli la taula de la SOLmfesta.
SOLmBulls al perol,
SOL7somnis del Sud contra la DOmincerta ràbia
MI♭de morir REsol. MI♭ RE MI♭
RE7Volies volar, i Europa és una SOLmgàbia.

SOLmI vas perdent
SOL7a poc a poc records per les DOmvoreres
MI♭feixugaREment, MI♭ RE MI♭
RE7però et sents viu i esperes com les SOLmferes.

FAEl món es mou pels qui, com SOLmtu, caminen
FAmés del que volen. Mà MI♭d'obra baRErata.
SOLmSobrevivents de preFAsons i paSOLmllisses
FAque han decidit que els MI♭guiïn les saREbates.

SOLmDemà per tu somriurà la Mona FALisa.
SOLmFaràs servir el Louvre de nevera.
FALes catedrals alternaran la missa
SOLmamb l'Alcorà i les danses barbaresques.

SOLmPerò mentrestant Europa va fent d'esma.
FAHa embolicat les porres amb banderes
MI♭i a tu et reserva un jardí del MaREresRE7me.
SOLmSalam, Rashid.

Els acords de Catorze són un cançoner en el qual guitarristes i músics podeu trobar, ben ordenats, els acords de les millors cançons en català.

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